Meta запустила отдельное приложение на основе искусственного интеллекта: за что он будет отвечать

Компания Meta, владеющая Facebook, во вторник, 29 апреля, запустила свое первое самостоятельное приложение на базе искусственного интеллекта Meta AI, подобное тем, которые предлагают OpenAI от Microsoft и Google от компании Alphabet. Ранее виртуальный ассистент Meta AI уже был интегрирован в Instagram, WhatsApp, Messenger и Facebook, но теперь он доступен как отдельное приложение.

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Об этом пишет Reuters. Запуск отдельного приложения связан с тем, что Meta стремится популяризировать использование своего ИИ-ассистента.

Приложение Meta AI будет доступно на всех платформах компании – WhatsApp, Instagram, Facebook и Messenger. Он работает на базе модели Llama 4.

Как отметили в компании Meta, это приложение станет первым шагом к созданию более персонального ИИ, ориентированного на голосовое взаимодействие.

После установки приложения Meta AI задаст вам личные вопросы, чтобы больше о вас узнать, что позволит давать более "полезные" ответы. Интерфейс Meta AI задуман как "простой в общении" и "естественный для взаимодействия".

Общаться с ИИ можно одновременно пользуясь другими приложениями. Как отметили в компании, голосовое взаимодействие с виртуальным помощником будет приближено к живому разговору.

Пока эта функция доступна в США, Канаде, Австралии и Новой Зеландии.

Приложение также поддерживает генерацию и редактирование изображений – все это можно делать с помощью голосовых или текстовых запросов.

Новое приложение будет интегрировано с AI-очками Meta и будет объединено с уже имеющимся сопутствующим приложением, сообщили в компании.

Новое приложение Meta AI уже доступно для бесплатной загрузки в App Store.

Как сообщал OBOZ.UA, во Франции более 200 СМИ подали в суд на Meta за ее "незаконные практики" в интернет-рекламе. Компанию, которой принадлежат Facebook и Instagram, обвинили в распространении "таргетированной рекламы, основанной на массовом и незаконном сборе персональных данных пользователей".

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