В Украине открылся первый датацентр, использующий технологию природного охлаждения – фрикулинг

Компания DreamLine, занимающаяся предоставлением в аренду серверов и места под серверы, открыла первый в Украине датацентр (ДЦ), использующий технологию естественного охлаждения воздухом – фрикулинг. Компания работает с 2008 года и первый ДЦ находится в Киеве, торговая марка Dline.

Как известно, оборудование, потребляя электричество, выделяет тепло и одна из проблем заключается в затратах на охлаждение серверов. Типичными затратами на охлаждение являются до 25% потребления оборудования. Это выражается в так называемом коэффициенте PUE. В 2008 году 6 датацентров Google имели PUE 1.21, т.е. примерно 20% электрозатрат на охлаждение и потребление энергии на собственные нужды (отопление, потери в эл.сетях и т.д.).

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Большие датацентры всеми силами пытаются сократить эти расходы. В 2015 году Facebook's Prineville уже имел коэффициент PUE, который равнялся 1.078, а французский хостинг OVH – 1.09.

До недавнего времени самым дешевым для небольших гермозон способом охлаждения были фреоновые кондиционеры. Для более крупных ДЦ оправданным было использование чилеров при более высокой начальной стоимости, но с меньшими затратами в будущем.

Сегодня использование природных методов охлаждения выходит на первый уровень. К примеру, Microsoft использует подводные ДЦ с охлаждением морской водой, а компания Allied Control декларирует PUE 1.02 при использовании т.н. погружного (иммерсионного) охлаждения посредством погружения оборудования в токопроводящую жидкость.

DreamLine использует воздушное охлаждение – так называемый фрикулинг.

Компания приобрела участок на окраине Броваров, с учетом преобладающих ветров, чтобы массы воздуха не нагревались в городе и занялись строительством ДЦ с использованием фрикуллинга.

Этот датацентр рассчитан на 12 изолированных контейнеров по 7 стоек в каждом, что позволит разместить до 3500 юнитов оборудования. К каждому контейнеру подведена мощность 25 кВт. Два электроподключения к разным ТП. Проложены три оптические линии, емкостью 40 Гб/с.

Компания продолжает строить более разветвленную сеть. Планирует сделать, как и в Киеве, где уже построило оптическое кольцо вместимостью 40 Гб/с для подключения корпоративных клиентов.

Для ДЦ важно контролировать температуру и влажность, а также загрязнение воздуха. DreamLine остановила свой выбор на роторном рекуператоре, позволяющем контролировать все эти параметры.

После проведенных испытаний DreamLine может использовать воздух с улицы до 18 градусов тепла, а это более 8 месяцев в году и даже летом. При недостатке мощности охлаждения рекуператором подключается проверенный фреоновый кондиционер, который охлаждает воздух до нужной температуры.

Потребление всего рекуператора при температуре 18 градусов не превышает 4,5 киловатт, при потребляемой мощности оборудования 25 киловатт, в более холодный период - менее 2,5 КВт.

Для еще большего сокращения расходов нагретый свежий воздух компания использует для отопления помещения, где находится персонал датацентра. Таким образом, около 8 месяцев в году показатель PUE не превышает 1,10.

Но компания не останавливается на достигнутом, проводит испытания по погружному охлаждению и получает неплохие результаты. И, возможно, уже в ближайшем будущем будет использовать эту технологию для серверов, которые сдает в аренду.