В Telegram появилась возможность обрезать голосовые сообщения: какие еще обновления запустил мессенджер

Мессенджер Telegram получил большое обновление, которое принесло пользователям ряд полезных нововведений. В частности, теперь можно редактировать голосовые сообщения.

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Среди других обновлений - HD-фото и приватные чаты с админами. О новых "фишках" Telegram сообщил 3 июня.

Итак, теперь в мессенджере перед отправкой можно редактировать голосовые сообщения. После записи доступна функция обрезки, которая позволяет удалить лишние фрагменты перед отправкой. Также появилась возможность ставить запись на паузу, что избавит от необходимости записывать все одним дублем.

"После записи голосового сообщения теперь можно перемещать начальную и конечную точки, чтобы вырезать именно тот фрагмент, который вы хотели. Не нужно начинать сначала для идеального дубля – просто продолжайте запись и выберите нужную часть для отправки... Вы также можете приостанавливать и возобновлять запись для голосовых и видеосообщений", – рассказали в Telegram.

Также теперь есть возможность отправлять фотографии в более высоком качестве.

Для этого при отправке нужно выбрать новый режим "высокое разрешение", который обеспечивает в 4 раза больше пикселей. По словам Telegram, HD-фото занимают меньше чем 0,5 МБ трафика, сохраняя при этом максимальную детализацию.

Еще одна новая функция – возможность отправлять личные сообщения администраторам любого канала без раскрытия личных контактов.

"Сообщения от подписчиков появляются в новом упрощенном интерфейсе, отдельно от личных чатов владельца", – отметили в Telegram.

Кроме того, групповые чаты получили новый вид – темы теперь организованы в виде вкладок, что обеспечивает более быстрый доступ из списка чатов и позволяет переключаться между разговорами в одно касание.

Также Telegram добавил поддержку до 12 вариантов ответов в опросах.

Как сообщал OBOZ.UA:

Основатель Telegram Павел Дуров утверждает, что договорился с американским миллиардером Илоном Маском о партнерстве с его компанией xAI сроком на год. Сотрудничество предусматривает распространение чат-бота с искусственным интеллектом Grok среди пользователей мессенджера.

Однако сам Илон Маск заявил, что никакого соглашения не подписано. На фоне такого комментария американского предпринимателя криптовалюта Дурова TON начала падать, сообщают эксперты. Этому предшествовал ее резкий рост.

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