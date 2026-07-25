В работе ChatGPT произошел сбой

Днем 25 июля в работе чат-бота с генеративным искусственным интеллектом ChatGPT произошел глобальный технический сбой. Пользователи нейросети с разных уголков планеты сообщали о различных проблемах при использовании бота.

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Часть пользователей жалуется на чрезвычайно медленную работу ChatGPT. О техническом сбое сообщает портал Downdetector.

Что именно перестало работать

В компании OpenAI, которой принадлежит ChatGPT, подтвердили технический сбой. Там сообщили, что в работе сервиса зафиксированы "повышенные коэффициенты ошибок".

Пользователи чат-бота с разных стран сообщают, что проблемы возникли с голосовыми и текстовыми функциями. Большинство проинформировало о техническом сбое в веб-версии ChatGPT. Также существенное количество ошибок наблюдается в мобильном приложении чат-бота.

Что говорит сам ChatGPT

Чат-бот подтвердил, что в его работе наблюдались многочисленные ошибки. По данным ChatGPT, пользователи сообщали о невозможности войти в аккаунт, ошибках 500 и 503, исчезновении истории переписки, зависании интерфейса и невозможности отправлять сообщения. Также наблюдались перебои в работе API и инструментов для разработчиков.

Сообщения о проблемах поступали из разных стран, включая Украину, страны Европы, США и Канаду. При этом официальная страница статуса OpenAI некоторое время не отражала наличие сбоя, несмотря на многочисленные обращения пользователей. Позже информация была обновлена, а работа сервиса начала постепенно восстанавливаться.

По сообщениям пользователей, наиболее заметные проблемы наблюдались примерно с 11:00 до 13:00 по киевскому времени. После этого доступ к ChatGPT стал постепенно возвращаться, хотя отдельные пользователи продолжали сталкиваться с кратковременными ошибками и задержками в работе сервиса.

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