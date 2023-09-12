В NASA подтвердили существование экзопланеты с океанами и намеками на жизнь

На далекой экзопланете, известной как K2-18 b, скорее всего, существуют открытые океаны в жидком состоянии, которые могут быть убежищем для морской жизни. Данные об этом подтвердили наблюдения международной команды астрономов, осуществленные благодаря телескопу NASA имени Джеймса Уэбба (JWST).

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Об этом говорится в статье, которая будет опубликована в научном журнале The Astrophysical Journal Letters. Превью материала было опубликовано на портале Европейского космического агентства (ESA), посвященном телескопу JWST.

Экзопланета K2-18 b в 8,6 раз массивнее Земли. Предыдущие наблюдения выявили в ее атмосфере наличие углеродсодержащих молекул, в частности метана и углекислого газа. Другие исследования также предполагали, что эта экзопланета относится к типу Hycean, то есть имеет богатую водородом атмосферу и поверхность, покрытую водным океаном.

Первые исследования K2-18 b проводились еще с помощью космического телескопа "Габбл" и побудили к дальнейшим исследованиям, изменившим понимание этой системы.

K2-18 b находится на орбите в подходящей для жизни зоне холодной карликовой звезды K2-18. Эта система расположена в созвездии Льва на расстоянии 120 световых лет от Земли.

Как отмечают ученые, такие экзопланеты, как K2-18 b, имеющие размеры между Землей и Нептуном, не похожи ни на что в нашей Солнечной системе. Это означает, что они плохо изучены, а природа их атмосфер – предмет активных дискуссий среди астрономов.

То, что K2-18 b может быть экзопланетой типа Hycean, является интригующим для астрономов, поскольку ученые считают, что именно эти миры перспективной средой для поиска доказательств существования жизни на экзопланетах.

"Наши результаты подчеркивают важность учета разнообразных подходящих для жизни сред при поиске жизни где-либо", – объяснил результаты новых наблюдений астроном из Кембриджского университета и ведущий автор статьи Никку Мадхусудхан.

По его словам, традиционно поиск жизни на экзопланетах сосредотачивается на меньших каменистых планетах, но большие Hycean-планеты "гораздо благоприятнее для наблюдений за атмосферой".

Большое количество метана и углекислого газа и недостаток аммиака подтверждают гипотезу, что под атмосферой, богатой водородом, на K2-18 b может существовать океан. Наблюдение JWST также позволило выявить молекулу под названием диметилсульфид (DMS), которая на Земле производится только живыми организмами. В частности, фитопланктоном в морской среде.

Однако ученые предостерегают делать какие-то выводы относительно DMS, называя данные об этой молекуле менее надежными и требующими дальнейшей проверки.

"Предстоящие наблюдения JWST смогут подтвердить, действительно ли DMS присутствует в атмосфере K2-18 b на значительных уровнях", – заявил Мадхусудхан.

Ученые также отметили, что сам факт того, что K2-18 b находится в подходящей для жизни зоне и содержит углеродсодержащие молекулы, не обязательно означает, что планета может поддерживать жизнь.

Они объяснили, что большой размер планеты – ее радиус в 2,6 раза больше радиуса Земли – означает, что ее недра, вероятно, содержат большую мантию льда высокого давления, как у Нептуна, но с более тонкой, богатой водородом атмосферой и поверхностью океана. Предполагается, что такой мир будет иметь океаны, но они могут быть слишком горячими, чтобы быть пригодными для жизни или в жидком состоянии.

В дальнейшем ученые намерены провести исследования с помощью спектрографа Mid-InfraRed Instrument (MIRI), которым оснащен JWST. Они надеются, что новое исследование подтвердит их выводы и даст новое понимание условий окружающей среды на K2-18 b.

"Наша конечная цель – выявление жизни на подходящей для жизни экзопланете, что изменило бы наше понимание нашего места во Вселенной. Наши результаты являются многообещающим шагом на пути к более глубокому пониманию Hycean-миров в этом поиске", – подытожил Мадхусудхан.

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