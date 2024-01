В Млечном Пути обнаружены 'старые курильщики': поведение этих звезд озадачило ученых. Фото

Астрономы обнаружили странные звезды, испускающие шлейфы дыма. Космические объекты, получившие название "старые курильщики", бросают вызов представлениям о том, что происходит с гигантскими звездами в конце их жизни.

Видео дня

Об этом говорится в исследовании, опубликованном Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Издание New Scientist рассказывает подробности находки ученых.

Известно, что когда красные гигантские звезды стареют, они начинают пульсировать. В процессе этого они становятся то ярче, то тусклее, одновременно сбрасывая свои внешние слои. Такие пульсирующие звезды известны науке как Мириды (или звезды типа Миры Кита). Считается, что импульсы этих звезд вызваны внутренними волнами плазмы, помогающими им выбрасывать вещество в космос.

Именно такие звезды натолкнулся Филип Лукас из Хартфордширского университета в Великобритании и его коллеги, изучая центр нашей галактики Млечный Путь с помощью телескопа для астрономических наблюдений в видимом и инфракрасном диапазонах в Чили. Однако они обнаружили не только Мириды, но и другое "неслыханное явление".

Оказалось, что "старые красные гиганты не пульсируют", а находятся в постоянном состоянии, а затем "внезапно тускнеют на шесть месяцев или несколько лет".

Дальнейшее наблюдение позволило ученым выяснить, что звезды выпускают огромные шлейфы запыленного дыма, мешающего звездному сиянию достигать нас. Через месяцы или годы, когда дым рассеивается, свет снова достигает наблюдателей на Земле.

Лукас и его коллеги считают, что обнаруженное ими явление может стать новым способом завершения жизни гигантских звезд. Но почему процесс именно такой и как именно он происходит – загадка для исследователей.

Ученые считают, что эти гигантские звезды имеют настолько мощное гравитационное поле, что они не могут выбрасывать какую-либо часть своего материала в космос.

Лука отмечает, что факт отсутствия пульсации еще больше усложняет объяснение шлейфов дыма. Вероятно, такое явление может быть связано с высокой концентрацией относительно тяжелых элементов вблизи галактического центра, где находится большинство этих "старых курильщиков". Такое расположение могло бы облегчить образование пылинок, которые затем улетают в виде дыма.

Но действительно ли дело в этом, ученые не уверены.

Сейчас исследователи ищут больше таких странных звезд и уже обнаружили около 90. Не исключено, что их распространенность свидетельствует о том, что "старые курильщики" могут быть важными для окружающей среды в центре Млечного Пути.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, что ученые увидели самую старую во Вселенной черную дыру, которая оказалась чертовски большой и кровожадной.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.