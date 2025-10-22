В iOS 26 на iPhone появился новый режим экономии батареи: как пользоваться

Apple представила обновление операционной системы iOS 26, которое принесло пользователям iPhone инновационный режим экономии энергии под названием Adaptive Power. Эта функция призвана сделать использование смартфона более комфортным, продлевая время работы аккумулятора.

Она работает в фоновом режиме, используя искусственный интеллект для анализа привычек пользователя. Благодаря этому iPhone автоматически адаптируется к потребностям владельца, уменьшая потребление энергии. Особенно это актуально для тех, кто активно пользуется устройством в течение дня. Adaptive Power позволяет не беспокоиться о внезапной разрядке батареи.

Что такое Adaptive Power и как он работает

Adaptive Power — это интеллектуальная система, которая совершенствует классический режим низкого энергопотребления, известный пользователям iPhone. В отличие от предыдущей версии, которая активировалась вручную, Adaptive Power работает автоматически.

В течение недели система изучает поведение пользователя, анализируя, когда и как используется устройство. На основе этих данных она прогнозирует моменты, когда заряд может быстро иссякнуть, и оптимизирует настройки, чтобы этого избежать. Например, система может уменьшить яркость экрана или ограничить фоновые процессы приложений. При этом она не снижает производительность при выполнении ресурсоемких задач, таких как игры или видеосъемка.

Когда заряд батареи падает до 20%, Adaptive Power автоматически включает классический режим низкого энергопотребления для максимального продления работы устройства. Пользователям не нужно постоянно следить за уровнем заряда или вручную включать экономию — все происходит незаметно. Это уменьшает стресс и позволяет сосредоточиться на важных делах. Функция доступна по умолчанию на новых моделях, таких как iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max и iPhone Air. На более старых моделях, таких как iPhone 16 или iPhone 15 Pro, её нужно включать вручную.

Как включить Adaptive Power и настроить уведомления

Чтобы включить Adaptive Power, перейдите в меню Настройки > Аккумулятор > Режим питания. Там можно активировать или отключить функцию, а также включить уведомления о ее работе. Даже если уведомления отключены, система продолжит экономить заряд. Adaptive Power автоматически регулирует яркость экрана, частоту процессора и фоновую активность приложений, не влияя на ключевые функции. Это делает её идеальным решением для тех, кто хочет продлить время работы iPhone без компромиссов.

Для пользователей, которые часто находятся в дороге или в условиях ограниченного доступа к зарядке, Adaptive Power станет настоящим спасением. Система адаптируется к интенсивному использованию смартфона, обеспечивая баланс между производительностью и энергоэффективностью. Например, во время длительных поездок или активного использования камеры функция не будет ограничивать возможности устройства.

Apple продолжает совершенствовать пользовательский опыт, и Adaptive Power является примером такого прогресса. Эта функция не только экономит заряд, но и делает использование iPhone более удобным и менее стрессовым. Благодаря интеллектуальному подходу iOS 26 устанавливает новый стандарт для энергоэффективности смартфонов.

