Ученый приобрел в сети останки динозавра, которые оказались 'адским монстром'

Как оказывается, не всегда нужно производить изнурительные и тяжелые раскопки, чтобы случайно обнаружить новый вид вымершего динозавра. Или, по крайней мере, вам должно повезти. Именно так произошло в случае с Кайлом Аткинсом-Велтманом из Университета штата Оклахома, который приобрел в сети останки, заставившие его сердце ускоренно забиться.

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О случайной, но чрезвычайно важной находке ученый с командой рассказали в исследовании,опубликованном в журнале PLOS One. Оно бросает вызов существующим теориям о том, что накануне вымирания разнообразие динозавров постепенно уменьшалось.

В 2014 году ученые впервые обнаружили вид динозавров Anzu wyliei. Это был когтистый птицевидный зверь ростом более 3,3 метров, а его вес достигал 340 килограммов. По своему виду ученые на полном серьезе назвали его "адской курицей". И если посмотреть на зарисовки его естественного облика, то можно догадаться почему.

Считалось, что Анзу является единственным представителем адского вида ценагнатида (caenagnathidae), но теперь, похоже, ученые поняли, что ошибались. Команда исследователей во главе с Аткинсом-Велтманом утверждает, что они открыли еще один вид.

Как и Анзу, новый динозавр также получил довольно устрашающее название "фараоновая курица из ада" или Eoneophron infernalis. Часть названия объясняется родственной связью с "адской курицей" Анзу, а другая – чествует покойного любимца исследователя, Фараона – нильского варана.

Ученые предполагают, что этот новый вид был несколько меньше своего родственника и весил примерно как взрослый человек.

Исследователь признался, что купил останки в интернете, где они продавались как останки Анзу, и даже не подозревал, что получит в свои руки.

"Я почувствовал, как мое сердце ускоренно забилось. Я подумал: "Неужели это происходит со мной на таком раннем этапе моей карьеры?" – рассказал Аткинс-Велтман изданию Live Science о первых результатах исследования, разоблачивших правду.

Он рассказал, что первоначальный осмотр костей обнаружил, что они были "значительно меньше", чем у Анзу. Но первым мнением исследователей было то, что они просто получили молодой экземпляр. Даже такое открытие было бы очень интересно само по себе, поскольку раньше таких окаменелостей Анзу не находили.

Но дальнейшее исследование показало, что кости были окончательно сформированы. Так что речь шла не о молодом представителе Анзу, а о совершенно новом виде.

Исследователи считают, что в Северной Америке представителей ценагнатида было больше, чем считалось ранее. Есть подозрение, что существовал также третий родственник "адской курицы" размером с собаку. Ученым уже удалось обнаружить часть кости стопы этого вида. Но это предположение предварительное.

Авторы исследования отмечают, что такое разнообразие видов бросает вызов мыслям о том, что ценагнатиды и другие динозавры уже находились в стадии вымирания еще до падения астероида.

"Хотя в этой дискуссии о вымирании все еще остается много вопросов, Eoneophron добавляет доказательств того, что ценагнатиды жили достаточно хорошо до того, как астероид все разрушил", – отметил Аткинс-Велтман.

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