Ученые соединят клетки мозга и искусственный интеллект: это может стать революцией

В Австралии группа исследователей получила финансирование на проект, в рамках которого они планируют совместить человеческий мозг с искусственным интеллектом. Ранее эти же исследователи уже научили выращенный в пробирке мозг играть в пинг-понг на компьютере.

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Как сообщается в пресс-релизе австралийского Университета Монаша, который и будет заниматься проектом, из бюджета страны на это был выделен грант в размере более 400 000 долларов. Исследование будет проведено вместе с мельбурнским стартапом Cortical Labs, ранее "заставившим" примерно 800 000 клеток мозга в чашке Петри играть в пинг-понг на компьютере.

Идея сочетания биологии с искусственным интеллектом, как полагают ученые, может открыть новые границы машинного обучения. Это впоследствии можно будет использовать в самоуправляемых автомобилях, автономных дронах, роботах-доставщиках и другом.

"Эта новая технологическая возможность в будущем может превзойти производительность существующего оборудования на основе кремниевых чипов", – сказал руководитель группы и доцент Университета Монаша Адил Рази.

Он считает, что результаты исследований будут оказывать значительное влияние на разные сферы, такие как планирование, робототехника, продвинутая автоматизация, интерфейсы между мозгом и машиной и разработка лекарств.

Основное преимущество построения искусственного интеллекта на основе человеческого мозга в том, что он, вероятно, будет способен "обучаться на протяжении всей жизни" как клетки человеческого мозга. Это позволит ИИ приобретать новые навыки, не теряя старых, а также комбинировать имеющиеся знания с новыми задачами.

Современный ИИ не может этого делать и страдает от "катастрофических забываний". В отличие от него, человеческий мозг способен к непрерывному обучению на протяжении всей жизни.

Рази и его коллеги имеют целью вырастить клетки мозга в лабораторной посуде под названием DishBrain, чтобы исследовать процесс "непрерывного обучения на протяжении всей жизни".

Исследователи отмечают, что это очень амбициозный проект, который, вероятно, займет немало времени, так что надеяться на быстрые результаты не стоит.

"Мы используем этот грант для разработки лучших машин с искусственным интеллектом, которые воспроизводят обучаемость этих биологических нейронных сетей. Это поможет нам масштабировать аппаратные средства и методы до уровня, когда они станут жизнеспособной заменой вычислений in silico (на кремниевых чипах. – Ред.)", – подчеркнул Рази.

Ранее исследователи биотехстартапа Cortical Labs создали "мини-мозг", состоящий из около 800 000 живых клеток человеческого мозга в чашке Петри. Клетки расположены поверх массива микроэлектродов, анализирующих нейронную активность.

"Мы считаем, что будет справедливо назвать их мозгом киборга", – рассказывал главный научный сотрудник Cortical Labs и научный руководитель проекта Бретт Каган.

Для своего "испытуемого" ученые создали упрощенную компьютерную версию пинг-понга, в которой нет соперника.

Тогда они обнаружили, что мини-мозг способен очень быстро играть в такой теннис для одного и его способности к обучению лучше тех, которые показывал ИИ.

"Удивительно то, как быстро они учатся – за пять минут в режиме реального времени. Это действительно удивительная вещь, на что способна биология", – утверждал Каган.

Ранее OBOZREVATEL также рассказывал о том, что компания Neuralink Илона Маска получила разрешение на то, чтобы вживить чип в мозг человека. Решение было принято, несмотря на то, что предварительные тесты убили более 1500 животных.

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