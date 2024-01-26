Ученым впервые в истории удалось оплодотворить самку носорога с помощью ЭКО: это может спасти вид на грани вымирания

Ученым удалось впервые в истории успешно оплодотворить самку носорога с помощью экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Это может стать первым шагом к спасению вида носорогов, который находится на грани вымирания.

Видео дня

Об успешном испытании в своем заявлении рассказала команда проекта BioRescue. Вся процедура оплодотворения стала возможна благодаря международным усилиям по спасению вида.

Вид северных белых носорогов насчитывает только двух бесплодных самок – Наджин и Фату, которые живут под постоянным наблюдением в Кении. Вместе с тем, в Италии и Германии в жидком азоте хранятся живые клетки 12 разных северных белых носорогов.

В проведенном исследовании донором спермы стал южный белый носорог по имени Атос, живущий в зоопарке Зальцбурга в Австрии, яйцеклетку получили от Эленор – самки южного белого носорога из зоопарка Пайри-Дайза в Бельгии.

Затем полученные образцы были доставлены учеными в Италию, где произошло оплодотворение in vitro (в пробирке). Полученные в результате оплодотворения эмбрионы в сентябре 2023 года ученые привезли в Кению и имплантировали суррогатной матери по имени Курра, которая живет в заповеднике Ol Pejeta Conservancy. Процесс имплантации эмбрионов включал использование самца по имени Уван, чтобы стимулировать типичное брачное поведение.

Руководитель проекта BioRescue Томас Гильдебрандт назвал проведенный эксперимент "неизведанной территорией", поскольку процедуры, протоколы, методы и оборудование были разработаны исследователями с нуля.

Несмотря на успешное оплодотворение и развитие эмбриона, проект закончился для ученых трагедией, которая однако никак не связанна с беременностью. Как рассказали ученые, в ноябре 2023 года Курра и Уван были найдены мертвыми. Ученые предполагают, что оба носорога подхватили тяжелую бактериальную инфекцию после сильнейших дождей, вызванных климатическими изменениями, которые затопили суррогатный вольер.

К моменту смерти Курра была беременна 70-дневным плодом мужского пола, размер которого достиг 6,4 см. Исследования, проведенные учеными, подтвердили, что беременность была результатом переноса эмбриона.

В дальнейшем ученые планируют продолжить свое исследование. Они намерены выбрать новую суррогатную мать, а также носорога-"оплодотворителя", а также планируют разработать эмбрион именно северного белого носорога для имплантации.

Если новый эксперимент достигнет успеха, потомство будет жить вместе с Наджин и Фату, чтобы изучать поведение северного белого носорога.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, что ученым впервые в истории удалось создать полностью синтетические человеческие эмбрионы.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.