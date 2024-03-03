Ученые разгадали тайну потери хвостов у людей: помогла украинская ученая и травма в такси

Генетическая мутация, произошедшая 25 миллионов лет назад, привела к тому, что человекообразные обезьяны потеряли хвост. Речь идет об изменениях в гене TBXT.

Теорию потери хвостов обнародовали исследователи под руководством генетика Бо Ся в журнале Nature. Интересно, что на исследование Ся подтолкнула травма, полученная в поездке в такси, а разгадать тайну помогла работа украинской ученой Надежды Добровольской-Завадской.

Ся признается, что с детства интересовался вопросом о том, куда и почему исчез его хвост. Но всерьез заняться изучением этого вопроса он решил несколько лет назад, когда восстанавливался после травмы копчика – кости в нижней части спины, из которой у обезьян вырастает хвост.

Теперь у Ся и его коллег есть ответ. Исследователи обнаружили генетическое изменение, общее для людей и других обезьян, которое могло повлечь за собой потерю хвоста у их предков около 25 миллионов лет назад.

В отличие от большинства обезьян, люди не имеют хвостов. Однако у них все еще присутствует копчиковая кость, которая является остатком позвонков, образующих хвост у других животных. После травмы копчика Ся решил все же разгадать тайну исчезновения хвостов.

К счастью, ему попало на глаза исследование 1927 года, в котором украинская ученая Надежда Добровольская-Завадская описала разновидность короткохвостой лабораторной мыши. Ученая тогда предположила, что у мыши была мутация в гене под названием Т. Этот ген является эквивалентом человеческого гена TBXT.

Дальнейшее исследование Ся обнаружило, что люди и другие человекообразные обезьяны несут вставку ДНК в TBXT, которой нет у других хвостатых приматов, например обезьян.

В ходе дальнейшего исследования было обнаружено, что обезьянья "вставка" может привести к сокращению формы белка, кодирующего TBXT. Сокращение, по убеждению ученых, происходило после того, как ген транскрибировался в мессенджерную РНК, и когда несколько сегментов генного транскрипта, кодирующих белок, соединялись вместе.

Однако проблема была в том, чтобы доказать это не только на бумаге. Первые эксперименты с генетической вставкой, пересаженной в геном мыши, не принесли нужного результата, поскольку испытуемые мыши имели нормальные хвосты.

Тогда исследователи создали мышей с другой вставкой в гене Т. Случайно это привело к тому, что ген был сращен неправильно так же, как это происходит у людей. Мыши с такой вставкой родились с короткими или полностью отсутствующими хвостами.

Кроме этого изменения в ДНК, были также обнаружены и другие вариации генетических изменений, которые уникальны для человекообразных обезьян и также могут играть роль в потере хвоста.

Кроме обезьяноподобных людей существуют и другие приматы, не имеющие хвостов. По мнению Ся, это свидетельствует о том, что существует несколько эволюционных путей потери хвоста.

"Вероятно, существует несколько путей потери хвоста во время развития. Наши предки избрали именно этот путь", – отметил Ся.

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