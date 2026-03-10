У Wi-Fi роутера есть скрытые функции: как их включить

На удивление многие пользователи даже не догадываются, что их Wi-Fi роутер – это не просто точка доступа к интернету. На самом деле это многофункциональный гаджет, который может помочь с различными задачами.

Какие именно это задачи, разбиралось издание BGR. Его эксперты рассказали о новых моделях роутеров, которые поддерживают высокие скорости передачи данных, ведь современные смартфоны и консоли требуют большой пропускной способности. Большинство полезных функций, о которых пойдет речь далее, можно настроить почти на любом роутере, выпущенном за последние десять лет. Это позволит вам выжать максимум из устройства, которое вы обычно просто включаете в розетку и забываете.

Добавление и совместное использование сетевого диска

Большинство современных роутеров позволяют создавать общее хранилище данных для всех устройств в вашей локальной сети. Вы можете настроить медиабиблиотеку с фото и видео, которая будет доступна с любого компьютера, планшета или смартфона в доме. Это удобно для резервного копирования важных данных или передачи файлов между различными гаджетами. Многие модели брендов TP-Link, Asus или Netgear имеют для этого встроенный USB-порт, куда можно просто подключить обычную флешку или внешний жесткий диск. Если порта нет, некоторые более дорогие устройства уже имеют интегрированную память для хранения файлов. Чтобы активировать эту функцию, достаточно зайти в панель администратора и найти раздел "File Sharing" или подобный.

Совместное использование сетевого принтера

Ваш роутер может превратить обычный проводной принтер в сетевой, доступный для всей семьи. Это избавляет от необходимости бегать к основному компьютеру каждый раз, когда нужно что-то распечатать – теперь это можно сделать прямо с ноутбука или телефона в другой комнате. Хотя современные Wi-Fi принтеры обычно поддерживают такую функцию нативно, этот метод является идеальным для старых моделей без беспроводного модуля. Вам достаточно будет подключить принтер к USB-порту роутера, который поддерживает функцию Print Server. В некоторых случаях подключение возможно даже через Ethernet-кабель (LAN). Это значительно упрощает организацию домашнего офиса и экономит время на переключении кабелей.

Создание гостевой сети для умного дома

Большинство современных роутеров являются двухдиапазонными, но многие устройства умного дома работают только на устаревшей частоте 2.4 ГГц. Подключение большого количества гаджетов к основной сети может существенно замедлить скорость интернета для ваших смартфонов или консолей. Создание отдельной гостевой сети позволяет сегментировать трафик и освободить основной канал 5 ГГц для быстрой работы. Кроме повышения производительности, это также усиливает безопасность вашей основной сети, поскольку гостевой сегмент изолирован от ваших личных дисков и файлов. Умные устройства в таком случае работают отдельно, не мешая другим пользователям. Многие провайдерские роутеры сегодня настраивают такие две сети автоматически.

Хостинг собственного VPN для всей семьи

Если ваш роутер поддерживает протоколы WireGuard или OpenVPN, вы можете настроить защищенное соединение для абсолютно всех устройств в доме одновременно. Это означает, что поток данных с ваших игровых консолей, смарт-телевизоров и мобильных гаджетов будет автоматически зашифрован без установки отдельных приложений на каждый из них. Главное преимущество такого метода – обход лимита на количество подключенных устройств, который обычно устанавливают VPN-провайдеры. Для роутера это считается как одно подключение, хотя защиту получает вся сеть. Если стандартная прошивка вашего устройства не имеет такой опции, ее часто можно добавить через кастомное ПО, например DD-WRT. Это надежный способ обеспечить приватность всей семье одной настройкой.

Настройка родительского контроля

Для защиты детей от опасного контента большинство роутеров имеют встроенные инструменты родительского контроля непосредственно в панели управления. Вы можете устанавливать график доступа к интернету, ограничивать конкретные веб-сайты или полностью ставить Wi-Fi на паузу при необходимости. Такие бренды как Linksys, Netgear и Nest предлагают достаточно гибкие правила фильтрации трафика в зависимости от возраста ребенка. Это дает детям больше свободы в безопасных пределах сети, помогая формировать здоровые цифровые привычки. Родители могут быть спокойны, зная, что дети не наткнутся на нежелательную информацию или злоумышленников. Использование этих настроек на уровне роутера намного эффективнее контроля каждого отдельного гаджета.

