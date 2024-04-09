TikTok хочет запустить конкурента Instagram: как будет работать приложение

Instagram много лет является лидером среди приложений, предлагающих делиться фото и короткими видео. Однако TikTok наступает ему на пятки. Стало известно, что TikTok планирует выпустить новое приложение для обмена фотографиями, что может вытеснить Instagram.

В сообщении, отправленном пользователям, TikTok сообщает, что запускает новое приложение для публикаций фото. О подробностях информирует TechCrunch.

Будущее приложение для обмена фотографиями может называться TikTok Notes. TikTok также подтвердил, что программа находится в разработке, поэтому озвучивать какие-то конкретные детали относительно функционала еще рано.

В уведомлении говорится, что в TikTok Notes будет предоставлен доступ к "существующим и будущим публичным публикациям фотографий TikTok", а также предоставлена пользователям возможность отказаться от этой функции.

В последние несколько дней пользователи TikTok получали уведомления о выходе нового приложения.

"Мы стремимся к инновационным решениям, ищем способы предоставить сообществу TikTok возможность делиться фотографиями и текстом в специальном пространстве для этих форматов", – подчеркнул представитель компании.

В прошлом месяце появилась информация о том, что компания работает над запуском программы для обмена фотографиями под названием TikTok Photos. Теперь стало известно, что TikTok рассматривает другое название программы.

Похоже, новое приложение близится к официальному запуску – и оно может стать серьезным конкурентом Instagram. TikTok Notes, вероятно, будет предварительно заполнен всеми фотографиями, которыми пользователи TikTok уже поделились (учитывая данное согласие пользователей).

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