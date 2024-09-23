Telegram раскрывает IP-адреса и номера телефонов пользователей: Дуров объяснил, в каких случаях это будет происходить

Приложение Telegram обновило условия пользования и раскрывает данные пользователей, нарушивших правила мессенджера. Теперь при поступлении запросов от государственных органов руководство Telegram будет предоставлять IP-адреса и номера телефонов нарушителей.

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Об этом сообщил основатель компании Павел Дуров. Он отметил, что для обновления мессенджера был привлечен искусственный интеллект.

Дуров отметил, что поиск в приложении Telegram более мощный, чем в других программах обмена сообщениями, ведь позволяет пользователям находить публичные каналы и ботов. Однако некоторые пользователи злоупотребляют этой функцией.

Именно поэтому последние недели специальная команда с помощью искусственного интеллекта сделала поиск Telegram более безопасным.

"Весь проблемный контент, который мы обнаружили в "Поиске", больше не доступен. Если вам все же удалось найти что-то опасное или незаконное в "Поиске" Telegram, пожалуйста, сообщите нам об этом через специальный бот", – подчеркнул Дуров.

Также по словам основателя мессенджера, для того чтобы удержать злоумышленников от злоупотребления функцией "Поиск" в Telegram были обновлены "Условия использования" и "Политика конфиденциальности".

"Мы четко дали понять, что IP-адреса и номера телефонов нарушающих наши правила могут быть раскрыты соответствующим органам власти в ответ на законные запросы", - подчеркнул Дуров.

По его мнению, такие меры должны отпугнуть преступников, ведь поиск в Telegram предназначен для поиска друзей и новостей, а не продвижения нелегальных товаров.

Как сообщал OBOZ.UA, 24 августа разработчика и владельца мессенджера Telegram, 39-летнего Павла Дурова, арестовали в аэропорту Парижа Ле-Бурже. Его задержали из-за "отказа сотрудничества с правоохранительными органами" и обвинили в содействии терроризму, наркоторговле, мошенничестве, отмывании денег, продаже ворованного и сексуальных преступлениях против детей, а также в том, что он не модерировал сервис и не работал со следствием.

А уже 28 августа с Дурова сняли арест. Он был освобожден под залог в размере 5 миллионов евро. Однако ему запрещено выезжать из Франции до завершения расследования.