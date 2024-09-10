Sony анонсировала презентацию PlayStation 5: ожидается анонс PS5 Pro

Уже во вторник, 10 сентября, компания Sony Interactive Entertainment проведет специальную техническую презентацию PlayStation 5. Ожидается, что на ней будет представлена PlayStation 5 Pro.

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Об этом сообщили на официальном сайте PlayStation. Там отметили, что техническая презентация будет посвящена PS5 и инновациям в игровых технологиях.

Она продлится 9 минут. Проведет презентацию Марк Черни, ведущий архитектор консоли PS5.

Отметим, что официальный анонс не содержал прямого упоминания PS5 Pro, но данные инсайдеров и слухи свидетельствуют о возможном представлении более мощной версии консоли именно во время презентации.

Где и когда смотреть презентацию

Специальная техническая презентация PlayStation 5 начнется 10 сентября в 18.00 по киевскому времени. Посмотреть трансляцию можно будет на официальном канале PlayStation на YouTube.

Что известно о PlayStation 5 Pro

В недавнем тизере к 30-летию PlayStation показали дизайн консоли, который многие считают новой моделью PS5 Pro, согласно утечкам от инсайдера Billbil-kun.

Американское издание The Verge отмечает, что разработчики игр уже готовят свои релизы к совместимости с PS5 Pro, с поддержкой игр, которые выйдут после 16 сентября. Ожидается, что обновленная консоль обеспечит более высокое разрешение, улучшенную частоту кадров и расширенные возможности трассировки лучей. Инсайдер Том Хендерсон предположил, что PS5 Pro может появиться на полках магазинов в ноябре.

Чего следует ожидать от PS5 Pro по данным Wccftech :

– мощное "железо": благодаря улучшенному графическому процессору и увеличенному объему оперативной памяти, PS5 Pro сможет обеспечить безупречную работу даже самых требовательных игр;

– революционная технология PSSR: эта инновационная технология позволит запускать игры с трассировкой лучей в стабильных 60 кадрах в секунду, придавая изображению реалистичность, которой раньше было невозможно достичь на домашних консолях;

– более высокое разрешение и частота обновления: PS5 Pro будет поддерживать более высокое разрешение и частоту обновления экрана, что обеспечит более четкое и плавное изображение;

– быстрый SSD-накопитель: благодаря скоростному SSD время загрузки игр и уровней будет сведено к минимуму, позволяя быстрее погрузиться в игровой мир.

Для пользователей это будет означать более реалистичную графику – игры на PS5 Pro будут выглядеть настолько реалистично, что будет возможность себя участником событий на экране; плавный геймплей – можно будет забыть о рывках и задержках; новые возможности – мощность PS5 Pro откроет двери для разработчиков, позволяя им создавать более амбициозные и интерактивные игры.

Как сообщал OBOZ.UA, Sony активно работает над разработкой PlayStation 6. И хотя в настоящее время точных характеристик нового поколения PS нет, специалисты делают прогнозы, что сможет предложить новинка.

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