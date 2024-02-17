Шесть признаков, что ваш смартфон взломали: срочно проверьте свой iPhone или Android

В современном мире киберпреступления становятся особенно опасными. Мошенники, считывая данные со смартфона, могут использовать вашу приватную информацию в преступных целях.

Есть несколько зловещих признаков того, что ваш Android или iPhone взломан, и за вами давно шпионят. Детали рассказало издание The Sun.

Эксперты по кибербезопасности рассказали, на что следует обратить внимание при пользовании гаджетом. Взломать смартфон с помощью вредоносного программного обеспечения гораздо легче, чем вы думаете. Опытные киберпреступники могут превратить вас в жертву в считанные секунды – и для этого с вашей стороны может потребоваться лишь незначительная ошибка.

Специалист Тим Тран из Keeper Security подчеркнул, что при просмотре веб-страниц вы можете случайно установить шпионское программное обеспечение на свой телефон, даже не подозревая об опасности.

"Известно, что телефоны Android более восприимчивы к шпионскому ПО, чем iPhone", – добавил эксперт.

О наличии шпионского программного обеспечения может свидетельствовать случайное включение камеры и микрофона или незнакомые программы и файлы на вашем телефоне.

Шпионское ПО может нацеливаться на датчики телефона, например камеру или микрофон, регистрировать ключевые данные, например нажатия и клавиши, которые вы вводите, или местоположение устройства.

Кроме того, некоторые шпионские программы могут похитить файлы, в том числе частные фотографии и видео.

Согласно Keeper Security, есть шесть признаков, на которые следует обратить внимание:

Странный звук во время телефонных звонков, который может быть гудком, дальним голосом и шумом. "Иногда эти проблемы можно объяснить плохим сигналом, но они также могут являться признаком шпионского программного обеспечения", пояснил Тран. Объяснение простое: шпионское программное обеспечение будет пытаться перехватить телефонные звонки, чтобы прослушать ваши разговоры и записать их. Внезапное снижение производительности телефона, например, быстрое разряжение батареи. Это признаки того, что шпионское программное обеспечение потенциально работает в фоновом режиме, создавая дополнительную нагрузку. Остерегайтесь случайного включения микрофона или камеры. Последние версии Android и iOS для iPhone имеют индикаторы в верхней части экрана, когда один из датчиков активен. Вы замечаете незнакомые программы или файлы на телефоне, что может быть основным признаком того, что устройство взломано. Много сообщений об ошибках, рекламе, мошеннических текстах и т.д. Рекламное программное обеспечение будет посылать сообщения, пытаясь обманом заставить вас предоставить личную информацию. Смартфон постоянно перегревается. Это похоже на предупреждающий знак о проблеме с производительностью: шпионское программное обеспечение будет использовать ресурсы телефона и может привести к перегреву из-за работы в фоновом режиме.

Если вы беспокоитесь, что вас взломали, удалите все незнакомые программы и файлы, перезагрузите телефон и установите последние обновления программного обеспечения. Вы также можете отключить доступ к камере и микрофону для любого приложения в настройках.

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