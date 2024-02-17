Шесть признаков, что ваш смартфон взломали: срочно проверьте свой iPhone или Android
В современном мире киберпреступления становятся особенно опасными. Мошенники, считывая данные со смартфона, могут использовать вашу приватную информацию в преступных целях.
Есть несколько зловещих признаков того, что ваш Android или iPhone взломан, и за вами давно шпионят. Детали рассказало издание The Sun.
Эксперты по кибербезопасности рассказали, на что следует обратить внимание при пользовании гаджетом. Взломать смартфон с помощью вредоносного программного обеспечения гораздо легче, чем вы думаете. Опытные киберпреступники могут превратить вас в жертву в считанные секунды – и для этого с вашей стороны может потребоваться лишь незначительная ошибка.
Специалист Тим Тран из Keeper Security подчеркнул, что при просмотре веб-страниц вы можете случайно установить шпионское программное обеспечение на свой телефон, даже не подозревая об опасности.
"Известно, что телефоны Android более восприимчивы к шпионскому ПО, чем iPhone", – добавил эксперт.
О наличии шпионского программного обеспечения может свидетельствовать случайное включение камеры и микрофона или незнакомые программы и файлы на вашем телефоне.
Шпионское ПО может нацеливаться на датчики телефона, например камеру или микрофон, регистрировать ключевые данные, например нажатия и клавиши, которые вы вводите, или местоположение устройства.
Кроме того, некоторые шпионские программы могут похитить файлы, в том числе частные фотографии и видео.
Согласно Keeper Security, есть шесть признаков, на которые следует обратить внимание:
- Странный звук во время телефонных звонков, который может быть гудком, дальним голосом и шумом. "Иногда эти проблемы можно объяснить плохим сигналом, но они также могут являться признаком шпионского программного обеспечения", пояснил Тран. Объяснение простое: шпионское программное обеспечение будет пытаться перехватить телефонные звонки, чтобы прослушать ваши разговоры и записать их.
- Внезапное снижение производительности телефона, например, быстрое разряжение батареи. Это признаки того, что шпионское программное обеспечение потенциально работает в фоновом режиме, создавая дополнительную нагрузку.
- Остерегайтесь случайного включения микрофона или камеры. Последние версии Android и iOS для iPhone имеют индикаторы в верхней части экрана, когда один из датчиков активен.
- Вы замечаете незнакомые программы или файлы на телефоне, что может быть основным признаком того, что устройство взломано.
- Много сообщений об ошибках, рекламе, мошеннических текстах и т.д. Рекламное программное обеспечение будет посылать сообщения, пытаясь обманом заставить вас предоставить личную информацию.
- Смартфон постоянно перегревается. Это похоже на предупреждающий знак о проблеме с производительностью: шпионское программное обеспечение будет использовать ресурсы телефона и может привести к перегреву из-за работы в фоновом режиме.
Если вы беспокоитесь, что вас взломали, удалите все незнакомые программы и файлы, перезагрузите телефон и установите последние обновления программного обеспечения. Вы также можете отключить доступ к камере и микрофону для любого приложения в настройках.
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