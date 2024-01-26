'Сделал невозможное': NASA признало мертвым марсианский вертолет, создать который помогал украинец

Вертолет NASA Ingenuity, совершивший 72 полета на Марсе за почти три года, стал частью космической истории человечества. Американское космическое агентство сообщило, что во время последнего приземления он повредил один из своих винтов и больше никогда не сможет взлететь.

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NASA обнародовало заявление, в котором подтвердило, что историческая миссия Ingenuity официально завершилась. Вместе с тем, можно смело говорить о том, что марсианский вертолет сделал гораздо больше, чем кто-либо надеялся и доказал эффективность такой технологии для будущих миссий на далекие планеты.

В агентстве рассказали, что получили фотографии вертолета, сделанные 18 января 2024 года после 72-го полета, которые четко свидетельствуют о том, что "одна или несколько лопастей винта получили повреждения при посадке".

Это значит, что вертолет больше не способен совершать полеты. Вместе с тем, в NASA рассказали, что "вертолет остается в вертикальном положении и находится на связи с наземными диспетчерами".

"Первый в истории марсианский вертолет оставит незабываемый след в будущем космических исследований и вдохновит флотилии летательных аппаратов на Марсе и в других мирах на десятилетия вперед", – заявил руководитель проекта Тедди Цанетос.

Напомним, во время 72-го полета произошла непредвиденная ситуация, приведшая к неожиданной посадке Ingenuity. Тогда же вертолет на двое суток потерял связь с Землей.

Ingenuity, одним из разработчиков которого был украинец, попал на красную планету вместе с марсоходом Perseverance в апреле 2021 года. Поскольку этот вертолет являлся лишь демонстрационной технологией, никто не ожидал от него исторических свершений.

Согласно плану, вертолет должен был совершить пять полетов в марсианской атмосфере в течение 30 дней и уйти в небытие. Вместо этого аппарат полностью оправдал свое имя, которое в переводе с английского означает "сообразительность", проработав на Марсе три года и совершив 72 полета. Фантастический результат как для демонстрационной технологии, которая просто должна была доказать жизнеспособность разработки и самой идеи.

19 апреля 2021 года Ingenuity стал первым искусственным объектом, совершившим управляемый полет на поверхности другой планеты. Тогда OBOZ.UA публиковал видео исторического первого полета.

В тот же день Украина поздравила NASA с успехом, вспомнив о причастности к разработке инженера Игоря Панченко.

В дальнейшем вертолет продолжал воздушное путешествие по Марсу, держа связь с Землей через Perseverance.

Общее время полета над Марсом составило 2 часа и почти 9 минут. За это время крошечный Ingenuity проделал путь более чем в 17,2 километров.

Администратор NASA Билл Нельсон, прощаясь с марсианским вертолетом, заявил, что его путешествие "подошло к концу".

"Этот замечательный вертолет пролетел выше и дальше, чем мы могли себе представить, и помог NASA сделать то, что мы делаем лучшее всего – сделать невозможное возможным", – сказал Нельсон.

Ранее OBOZ.UA рассказывал об украинском "прадеде" марсианского вертолета NASA.

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