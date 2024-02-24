Распространенная привычка 'съедает' заряд батареи смартфона: что делать нельзя

Многие жалуются, что их телефон быстро разряжается, даже если они не пользуются им активно. Чтобы продлить время автономной работы, люди обычно выключают Bluetooth, уменьшают яркость, закрывают все программы, запущенные в фоновом режиме.

Однако специалист в сфере защиты от сетевых угроз и разработчик веб-проектов Константин Горбунов отметил, что некоторые из лайфхаков, которые должны продлить работу акумулятора, наоборот быстрее его разряжают и вредят батарее.

Привычка постоянно закрывать все приложения, работающие в фоновом режиме, совсем не поможет вам сохранить драгоценный заряд. Напротив, это может отрицательно сказаться на продолжительности работы устройства.

Горбунов сравнил процесс запуска приложений с разогревом автомобиля зимой. Оба действия несут за собой высокие энергетические потери. То есть, когда приложение вынуждено запускаться с нуля после полного закрытия, основная нагрузка приходится на процессор и на аккумулятор. Кроме того, что это увеличивает потребление заряда батареи, это еще и ведет к износу аккумулятора.

В то же время, когда приложение работает в фоновом режиме, оно потребляет мизерное количество энергии, но поскольку его состояние и данные сохраняются в память устройства, Android может быстро запустить приложение, избегая при этом повторной полной загрузки. Как следствие, это экономит ресурс батареи.

Поэтому лучше оставьте устройство в покое, если вам необходимо сохранить как можно больше энергии.

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