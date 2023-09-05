Раскрыт важный фактор поиска инопланетян, который люди недооценивали: о чем речь

Фактор наличия кислорода в атмосфере экзопланет может быть важнее для поиска инопланетной жизни, чем считалось ранее. Речь не о самом факте того, есть ли в атмосфере планеты кислород, а о том, есть ли он в достаточном количестве, чтобы там могла развиться технологическая жизнь.

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Об этом говорится в исследовании астронома Римского университета Амедео Бальби и астрофизика Рочестерского университета Адама Франко. Исследование ученых опубликовано на портале препринтов arXiv и еще должно быть рецензировано научным сообществом.

Поиск внеземного разума сконцентрирован на обнаружении на далеких планетах высокотехнологичных вещей: радиосигналов, гигантских сияющих городов, межзвездных зондов или сфер Дайсона.

Но для создания всех этих вещей требуется два важных условия. Первое из них предполагает, что инопланетяне способны работать с железом. Второе, и более важное, возвращает ученых к банальным вещам: чтобы работать с железом, инопланетяне должны быть способны разжечь огонь, который потребуется для всех сложных производственных процессов.

И вот здесь очень важную роль играет кислород. Если в атмосфере планеты его меньше 16%, или даже 18,5%, то пламя просто не будет гореть.

Ученые объясняют, что отсутствие огня влияет и на факт выживания цивилизации. Ведь, если инопланетяне не смогут разжечь огонь, у них не будет возможности готовить еду, получать тепло для выживания в суровых климатических условиях или путешествовать в более холодные регионы. Они будут лишены возможности рисования в темных глубинах пещер. А это все важные вехи эволюционного развития.

Отсутствие огня также означает невозможность плавки или металлообработки, отсутствие энергии для машин и промышленности, которая могла бы производить радиоантенны, солнечные батареи или космические корабли.

Такая цивилизация никогда не сможет связаться с нами или исследовать космос, как это делают ученые на Земле.

Иными словами, как подчеркнули Балби и Фрэнк, астрономы, ищущие признаки высокотехнологичных инопланетных цивилизаций, должны сосредоточить свои усилия на планетах с атмосферой, богатой кислородом.

При этом они не исключают возможности того, что существуют цивилизации, построенные без использования огня, но они будут невидимы для земных исследователей и могут быть обнаружены только при непосредственном контакте в будущем.

При этом Бальби в интервью Inverse признал, что выяснить, сколько планет имеют достаточно кислорода в атмосфере, чтобы позволить инопланетянам использовать огонь, будет нелегко.

"Количество атмосферного кислорода зависит от взаимодействия многих явлений, включая геологию, астрофизику, климат, биологию и т.д. Мы все еще не в состоянии сделать надежные прогнозы для типичных планет. Нам, безусловно, нужно больше данных с экзопланет и больше теории", – сказал он.

Для этого, по его словам, нужны более детальные измерения атмосфер экзопланет и больше компьютерного моделирования того, как формируются и эволюционируют планеты.

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