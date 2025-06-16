Пять секретов, как продлить работу аккумулятора iPhone: зарядки будет хватать на весь день

Со временем аккумулятор смартфона естественно изнашивается, а новые функции, в частности те, что базируются на Apple Intelligence, могут еще быстрее истощать батарею – особенно при съемке видео или использовании программ с высокой графической нагрузкой. Однако даже простые настройки и изменение привычек пользования могут иметь значительный эффект.

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OBOZ.UA предлагает пять практических советов, которые помогут продлить работу вашего iPhone в течение дня. Так владельцы iPhone сохранить заряд аккумулятора на дольше.

1. Определите приложения, которые больше всего расходуют заряд

Приложения для потокового видео, навигации или с интенсивной графикой обычно активнее всего расходуют заряд. Если ваш iPhone заметно нагревается во время работы с определённой программой, это признак повышенного энергопотребления. Чтобы узнать, какие именно приложения "съедают" батарею, зайдите в "Настройки" > "Аккумулятор". Там вы увидите подробную статистику использования энергии, а в разделе "Статистика и предложения" – советы по оптимизации.

2. Удаляйте или ограничивайте использование энергоемких приложений

Соцсети, такие как TikTok или Instagram, значительно сокращают продолжительность работы аккумулятора. Чтобы уменьшить их влияние, можно удалить их или переместить в отдельную папку, чтобы реже ими пользоваться. Также в "Настройках" > "Время экрана" > "Ограничения приложений" можно установить ежедневные лимиты для отдельных приложений или целых категорий.

3. Нужно уменьшить яркость экрана и сократите время до автоблокировки

Яркая подсветка экрана значительно влияет на уровень заряда. Чтобы уменьшить яркость, проведите пальцем вниз из правого верхнего угла экрана, чтобы открыть "Центр управления", или перейдите в "Настройки" > "Дисплей и яркость".

В этом же меню рекомендуется сократить время до автоблокировки экрана – это поможет избегать ненужного энергопотребления, когда телефон не используется.

4. Включите режим низкого энергопотребления

Этот режим ограничивает фоновую активность, снижает яркость и выключает некоторые функции, например "Всегда включено". Обычно он активируется автоматически при 20% заряда, но его можно включить в любой момент вручную: "Настройки" > "Аккумулятор" > "Режим низкого энергопотребления".

5. Замена аккумулятора при необходимости

Со временем аккумуляторы теряют емкость и становятся менее эффективными. Чтобы проверить состояние аккумулятора, перейдите в "Настройки" > "Аккумулятор" > "Состояние аккумулятора", чтобы узнать его максимальную емкость и количество циклов зарядки.

Apple рекомендует заменять аккумулятор, когда его емкость падает ниже 80%, поскольку он может больше не поддерживать полный день использования. В редких случаях поврежденные аккумуляторы могут разбухать и вызывать внутреннее повреждение компонентов, таких как датчики.

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