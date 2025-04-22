Как обновить смартфон до последней версии программного обеспечения: объяснение

Регулярное обновление операционной системы смартфона обеспечивает стабильную работу устройства и защищает пользователей от вредоносных программ благодаря патчам безопасности, которые устраняют уязвимости и ошибки программного обеспечения. Многие смартфоны настроены на автоматическое получение обновлений, однако иногда эту процедуру нужно делать вручную.

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Также стоит знать, что процесс обновления Android и iOS отличается. OBOZ.UA узнал, как обновить смартфоны на Android и гаджеты от Apple.

Среди гаджетов на Android чаще и быстрее обновления получают смартфоны Google Pixel. Операционная систем Android принадлежит корпорации Google, поэтому смартфоны Pixel регулярно получают самые новые версии ПО, актуальные патчи безопасности и даже обновления отдельных компонентов.

Если у вас другой телефон Android, то производитель и оператор должны решить, будет ли ваш телефон автоматически принимать обновления. Чтобы проверить, получаете ли вы обновления автоматически и узнать, какая версия ПО установлена, необходимо сделать всего несколько шагов.

В первую очередь необходимо зайти в общие настройки смартфона и найти пункт "Общее" или "Система". Например, на смартфонах Xiaomi этот пункт называется "О телефоне".

Затем нужно выбрать раздел "Версия ПО" или "Обновление системы". Если доступно обновление, вы можете нажать "Загрузить и установить". Если ваш телефон поддерживает функцию автоматического обновления или был недавно обновлен, на экране появится сообщение "Ваша система обновлена".

Что касается гаджетов Apple, то по умолчанию iPhone настроен на автоматическую проверку обновлений. Однако, если вы не уверены, обновлен ли ваш телефон, выполните всего несколько действий.

На главном экране выберите пункт "Настройки", после этого найдите на экране раздел "Общие". Затем вам станет доступен пункт "Обновление ПО". Если на вашем телефоне установлена ​​последняя версия ПО, отобразится номер версии iOS и это значит, что ваше программное обеспечение обновлено. Если доступно обновление, нажмите "Загрузить и установить".

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