Приложение погоды на iPhone имеет скрытые функции: они вам точно пригодятся

Приложение с информацией о погоде является одной из самых полезных в iPhone и им пользуются все владельцы "яблочных" смартфонов. Но не каждый знает, насколько функциональным оно является на самом деле.

Как пишет издание BGR, приложение "Погода" на iPhone создано не только для того, чтобы показывать температуру и текущие метеоусловия в вашем районе. Это настоящая сокровищница синоптической информации, которая предлагает гораздо больше, чем стандартные сводки. Программа отображает по меньшей мере десять различных показателей, среди которых качество воздуха, скорость ветра, УФ-индекс, влажность и даже уровень видимости. Кроме того, она скрывает несколько других крутых функций, о существовании которых вы могли и не догадываться. Вот четыре из них, которые вам точно понравятся.

Следите за фазами луны

Если вы рыбачите, занимаетесь астрофотографией или наблюдаете за небом, приложение "Погода" вам точно с этим поможет. В нем можно проверить текущую фазу луны, уровень ее освещенности, расстояние до Земли, а также время восхода, захода и количество дней до полнолуния.

Для планирования в iPhone есть полный лунный календарь. В нем видны фазы на конкретные дни и даты следующих полнолуний. Можно проверять данные как на текущий день, так и листать календарь на месяц назад или вперед. Чтобы найти эти данные, прокрутите главный экран "Погоды" до самого низа и тапните на карточку с изображением месяца.

Проверяйте погоду прямо с домашнего экрана и экрана блокировки

Чтобы узнать прогноз без разблокировки телефона или открытия приложения, можно использовать фирменные виджеты. Вот как настроить их на экране блокировки:

перейдите на экран блокировки; нажмите и удерживайте пальцем на пустом месте; нажмите кнопку "Настроить" в появившемся меню; тапните на "Добавить виджеты"; найдите в списке "Погоду"; выберите, какой именно виджет вы хотите видеть на экране блокировки. Среди вариантов: температура, текущие условия, УФ-индекс, восход и заход солнца, месяц, осадки, ветер и качество воздуха. В зависимости от размера выбранных элементов, вы можете добавить до трех или четырех виджетов; тапните за пределами панели виджетов; нажмите "Готово" в верхнем правом углу.

Виджеты будут работать при каждом включении дисплея и на Always On Display. Для домашнего экрана зажмите на нем пустое место, нажмите "Изменить" -> "Добавить виджет" и выберите "Погоду". На домашнем экране выбор будет немного другой: текущий прогноз, метеоусловия (УФ-индекс, ветер, осадки, температура), почасовой или дневной прогнозы, развернутая сводка на несколько дней, а также восход и заход солнца.

Получайте оповещения о дожде на ближайший час

Чтобы не попасть под внезапный ливень, включите оповещение об осадках на ближайший час. Приложение будет предупреждать, когда начнется дождь, насколько он будет сильным и сколько продлится. Эту фишку надо активировать вручную:

на главном экране приложения "Погода" тапните на иконку списка в нижнем правом углу; нажмите на значок дополнительных действий (три точки) в верхнем правом углу; перейдите в раздел "Оповещения"; когда появится запрос, нажмите "Продолжить", чтобы предоставить приложению необходимые разрешения; выберите свое текущее местоположение; включите переключатель "Осадки в следующий час"; нажмите на галочку или кнопку "Готово", чтобы вернутся к списку локаций.

Если этот пункт не появится, это означает, что функция недоступна в вашем регионе (по состоянию на май 2026 года она работает только в США, Великобритании, Австралии, Японии и Ирландии). В других местах можно настроить предупреждения об экстремальных погодных явлениях. Также приложение показывает поминутный график осадков на экране, выводя сообщения вроде: "Дождь прекратится через 3 мин и возобновится через 11 мин".

Взаимодействуйте с глобальной картой погоды

Для тех, кто лучше воспринимает информацию визуально, в приложении есть интерактивная карта мира, которая позволяет отслеживать осадки, температуру, качество воздуха и ветер. Чтобы открыть ее, нажмите на иконку карты в левом нижнем углу главного экрана. Слева будет цветная шкала-подсказка. Например, на карте температур -40 C отображается фиолетовым, 0 C – синим, +30 C – красно-оранжевым, а 55 C – глубоким красным. Некоторые данные (как качество воздуха) доступны не везде, поэтому определенные зоны на карте могут оставаться серыми.

Переключаться между слоями карты можно через иконку в верхнем правом углу. Для карт осадков и ветра внизу появляется временная шкала, которую можно листать вручную или запустить автоматическую анимацию прогноза.

