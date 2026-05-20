На iPhone есть функции, которые помогут спать: как включить

Сон является основой хорошего самочувствия и современные гаджеты все чаще оснащают функциями, которые помогают его регулировать. Так на смартфонах iPhone есть несколько функций, чтобы помочь своему владельцу легче заснуть.

Как пишет BGR, устройства Apple могут включать звуки для вечернего расслабления даже без использования музыкальных стримингов вроде Spotify или YouTube. Вы можете включить звук лесного ручья или спокойный эмбиент просто со своего телефона.

Исследование Университета Нового Южного Уэльса показывает, что медленные мелодичные звуки помогают засыпать значительно быстрее и одновременно улучшают качество самого сна. Кроме того, в исследовании, опубликованном в журнале Urban Forestry & Urban Greening, отмечается, что участники, которые слушали звуки горного ручья и лесных птиц, чувствовали себя гораздо более расслабленными, а их пульс был ниже, чем при прослушивании шума дорожного движения. Поэтому, если вам понадобится помощь в отходе ко сну, воспользуйтесь функциями iPhone, которые называются "Эмбиент-музыка" (Ambient Music) и "Фоновые звуки" (Background Sounds). Первая воспроизводит спокойные мелодии, вторая позволяет слушать различные звуки природы: от шума дождя по крыше до потрескивания костра. Вот как их включить.

Как включить "Фоновые звуки" на вашем iPhone

Доступ к фоновым звукам на iPhone можно получить либо через приложение "Параметры", либо непосредственно из Центра управления. В "Параметрах" вам нужно выполнить следующие шаги:

перейдите в раздел Доступность; в блоке Слух выберите Аудиовизуализация; нажмите на Фоновые звуки; включите тумблер Фоновые звуки; нажмите Звук; выберите из списка тот вариант, который вам больше всего нравится – при нажатии на звук вы услышите его превью; вернитесь назад с помощью кнопки "Назад"; отрегулируйте громкость так, как вам комфортно.

Опционально вы можете включить таймер, который прекратит воспроизведение звуков в определенное время. Для этого перейдите к пункту Отключение звуков по таймеру. Включите таймер и укажите конкретное время или промежуток, после которого звук должен прекратиться.

Также вы можете настроить звуковой профиль под себя. Сначала перейдите в Эквалайзер. Включите его и поэкспериментируйте с тональностью и балансом, чтобы найти самое приятное звучание.

Если вы не хотите каждый раз подстраивать фоновые звуки под себя, можно просто настроить Центр управления iPhone и добавить эту функцию туда. Для этого найдите пункт Фоновые звуки (иконка с тремя нотами) в разделе доступности для слуха. Когда вы нажмете на эту иконку в Центре управления, автоматически включится последний выбранный вами звук. Чтобы изменить его, зажмите и удерживайте этот элемент управления, нажмите "Звук" и выберите новый. Также при долгом нажатии появится ползунок громкости, с помощью которого можно подкорректировать звук в любой момент.

Как включить "Эмбиент-музыку" на вашем iPhone

Если вместо конкретного звука природы вы предпочитаете фоновую эмбиент-музыку, запустить плейлист для сна можно прямо с Начального экрана. Правда, сначала этот экран придется немного настроить, поскольку по умолчанию этого виджета там нет. Вот как это сделать:

нажмите и удерживайте пальцем любое пустое место на Начальном экране; нажмите кнопку Изменить в верхнем левом углу; выберите Добавить виджет; найдите и нажмите на Эмбиент-музыка (Ambient Music); выберите размер виджета, который вы хотите добавить – если вы планируете использовать его преимущественно для сна, самого маленького виджета будет вполне достаточно; нажмите Добавить виджет; коснитесь кнопки Готово.

Чтобы запустить музыку, просто нажмите кнопку воспроизведения на виджете. Если текущий плейлист вам не по душе, вы можете переключиться на один из трех других вариантов. Для этого зажмите виджет "Эмбиент-музыка", выберите Редактировать виджет и измените плейлист.

Кроме Начального экрана, вы можете получить доступ к этой музыке с Экрана блокировки или из любого другого места на устройстве, если добавите ее в Центр управления. Зайдите в настройки Центра управления, перейдите в режим редактирования и в разделе "Эмбиент-музыка" выберите пункт Сон. Одно нажатие на этот элемент автоматически запустит настроенный ранее плейлист. Если же его надо изменить, зажмите пустое место в Центре управления, выберите элемент "Эмбиент-музыка" и укажите другой список воспроизведения.

