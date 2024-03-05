Презентаций новых iPad Pro и MacBook Air от Apple в марте не будет – Bloomberg

Apple имеет множество новинок, с которыми компания обычно знакомит на презентации. Однако не стоит ожидать этого в марте. Вместо презентации новые продукты будут представлены на сайте компании.

Как пишет Bloomberg, речь идет об обновленных Mac, iPad, Apple Pencil и Magic Keyboard. Ожидается, что гаджеты станут доступны в марте или апреле.

По данным обозревателя Bloomberg Марка Гурмана, Apple будет представлять новинки на сайте в формате серии онлайн-видео и маркетинговых кампаний.

Ожидается, что Apple представляет обновленные модели iPad Pro и обновленный iPad Air с 12,9-дюймовым экраном, а также новые Apple Pencil и Magic Keyboard для iPad высокого класса.

13-дюймовые и 15-дюймовые MacBook Air будут оснащены более быстрым чипом M3.

"Все эти новые продукты производятся за границей, и маркетинговые команды Apple готовятся анонсировать их относительно скоро", – пишет Марк Гурман.

Он также отметил, что выпуск специальной версии iOS 17.4 с поддержкой нового оборудования запланирован на конец марта, поэтому устройства должны стать доступны уже в этом месяце или в апреле.

"После этого все внимание будет обращено на Всемирную конференцию разработчиков, где Apple продемонстрирует свои достижения в области искусственного интеллекта. И это должно принести больше новинок. Некоторые инженеры анонсируют, что это будет самое большое обновление iOS за всю историю", – отметил обозреватель.

Как сообщал OBOZ.UA, следующее обновление операционной системы iOS от Apple будет иметь наибольшее усовершенствование за всю историю. Ожидается, что смартфоны iPhone получат новые функции на основе искусственного интеллекта.

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