iPhone получит самое большое в истории обновление с iOS 18: появились слухи об искусственном интеллекте

По сети начали распространяться слухи, что следующее обновление операционной системы iOS от Apple будет содержать наибольшее усовершенствование за всю историю. Ожидается, что смартфоны iPhone получат новые функции на основе искусственного интеллекта.

Как сообщил в своем материале журналист Bloomberg Марк Гурман, компания стремится догнать Google и OpenAI в области генеративного искусственного интеллекта и готовится интегрировать его в iOS 18. Ссылаясь на слова неназванных руководителей компании, журналист назвал будущую операционную систему "амбициозной и заслуживающей внимания".

По данным издания Mail Online, эксперты ожидают, что компания объявит о выпуске iOS 18 Всемирной конференции разработчиков в июне. По слухам, она будет включать встроенные большие языковые модели (LLMS) и привлечет ИИ для работы приложений iWork. Также некоторые обновления ожидаются в голосовом ассистенте Siri и приложении "Сообщения". В частности, Siri начнет предоставлять более точные и осмысленные ответы.

Прогнозируемым сроком выхода бетаверсии iOS 18 называют июль этого года. Полноценный релиз обновленной операционной системы ожидается в сентябре.

Apple еще официально не подтвердила, что будет включено в новую систему iOS, но уже появились слухи, что ИИ начнет использоваться в Apple Music и интегрированной среде разработки Xcode. В первом случае он будет помогать автоматически формировать плейлисты на основе пользовательских вкусов, во втором – быстрее писать код и создавать новые программы.

Сейчас в области технологий генеративного искусственного интеллекта Apple считается отстающей компанией. Пионером здесь остается ChatGPT, а также Microsoft и Google, представившие свои собственные ИИ-услуги. Это создает для компании серьезный риск. Поэтому сейчас существует предположение, что Apple работает над ИИ-ботом Apple GPT, также известным как Ajax. В прошлом году генеральный директор техногиганта Тим Кук сообщил, что ряд проблем в этой области действительно существует, но Apple планирует постепенно добавлять искусственный интеллект в свои продукты в будущем, но делать это продуманно.

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