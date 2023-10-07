Почти 100 лет назад ученый из СССР пытался скрестить человека и шимпанзе: он обещал 'советам' свергнуть Бога

В мифах и легендах разных народностей всегда найдется место для химер – людей с чертами того или иного зверя. Так мы узнали о "существовании" минотавров, русалок, гарпий или вендиго. Но ученые не были бы учеными, если бы не мечтали создать собственных зверо-людей, как зловещий доктор Моро из знаменитого романа Герберта Уэлса.

Неудивительно, что в конце концов идея создания химер приобрела реальные очертания. Одним из тех, кто хотел ее воплотить, был советский ученый Илья Иванов, который, чтобы получить благосклонность и, конечно, финансирование от власти, обещал превратить вождей СССР в нечто близкое к Богам.

Издание Big Think рассказывает историю Иванова, который, к счастью для человечества, так и не достиг поставленной цели, хотя и получил на свои безумные эксперименты необходимые средства.

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В мире существует много гибридов самых разнообразных животных, которые давно и с пользой служат человечеству. В частности, мулы – помесь лошадей и ишаков. Но когда в начале ХХ века натуралисты выступили с идеей создания гибрида человека и шимпанзе, СМИ и общественность не смолчали и выразили свое неприятие идеи. В результате на идеи фактически был поставлен крест. Однако не все ученые с этим были согласны.

В Советский Союз идею гибридов привез Илья Иванов, обучавшийся биологии в Париже и ставший известным благодаря успешной работе над искусственным оплодотворением, позволившим советам вывести породу выносливых лошадей, которые были очень полезны в сельском хозяйстве.

Но это не способствовало тому, чтобы в 1920-х годах власти СССР выдали большие средства на сомнительный эксперимент по созданию гибридов.

Ранее существовал миф о том, что Иосиф Сталин, который в те времена был генсеком ЦК ВКП(б), грезил собственной армией супервоинов полулюдей-полуобезьян, прошедших через всю Евпропу, но никаких доказательств этому мифу не существовало.

Иванов, рассказывавший, что гибриды человека и обезьяны будут сильнее, умнее и устойчивее к болезням, чем люди или животные, нашел подход, позволивший "продать" идею.

Тогдашние власти СССР были помешаны не только на коммунизме, но и на ненависти к Церкви и религии. Потому Иванов заявил, что успех его исследования станет победой атеистического гуманизма над религией. Он говорил, что это позволит советам создавать гибриды и контролировать их эволюцию, фактически поставив власть на один уровень с Богом.

В результате ученый получил эквивалент в 10 000 долларов и разрешение на выезд в Африку, где он планировал создать гибридов.

Его план был прост, но имел незначительный просчет. Иванова намеревался приехать во Французскую Гвинею, взять несколько обезьян и заплатить местным женщинам, чтобы они родили детей от животных.

Но реальность оказалась несколько сложнее. Выяснилось, что в западноафриканском фольклоре существовали истории о том, как обезьяны захватывали и насиловали женщин и впоследствии эти женщины подвергались остракизму в обществе.

Выяснилось, что ни одна женщина добровольно не согласится на эксперимент ученого.

Вторая идея Иванова заключалась в том, чтобы анонимно получить сперму от мужчин из своей команды и оплодотворить самок шимпанзе. Но, опять же, он не учел реалии того, что шимпанзе трудно найти, трудно поймать и еще труднее удерживать. Несмотря на это, 13 шимпанзе удалось искусственно оплодотворить. Правда, никакой жизнеспособной беременности добиться не удалось.

Когда Иванов дошел до предела отчаяния, понимая, что ему нужно будет о чем-то отчитываться советам, мечтавшим о том, как свергнут Бога, он не придумал ничего лучше, чем прибегнуть к обману. Он решил оплодотворять женщин против их воли под предлогом гинекологических осмотров. К счастью, французские власти узнали о его намерениях и отправили Иванова домой.

Однако он не остановился и здесь. Иванов отправил 20 шимпанзе в Россию, но только четыре из них пережили путешествие.

Найти женщин, которые были бы готовы забеременеть и родить первого гибрида (даже за деньги) ему не удалось, поэтому он обратился ко всем женщинам СССР с призывом послужить науке. Как ни странно, но желающая таки нашлась. Она вошла в историю как волонтер по имени Г. Она якобы лично написала письмо профессору заявив, что "моя личная жизнь разрушена, я не вижу смысла в дальнейшем существовании..."

"Но когда я думаю, что могу послужить науке, я чувствую в себе достаточно смелости, чтобы обратиться к Вам. Умоляю Вас, не откажите мне... Прошу Вас принять меня для эксперимента", – говорилось в письме Иванову.

Вполне вероятно, что Г. была то ли не в своем уме, то ли просто вообще не понимала, на какой эксперимент она дает согласие. Тем не менее, эксперимент был проведен, но закончился ничем.

Впоследствии Иванов продолжал грезить своей идеей, пока не был арестован во время чистки ученых в 1930 году и сослан в Казахстан, где умер через два года.

Вместе с тем дело Иванова продолжает жить. В 2019 году команде ученых из США, Китая и Испании удалось создать эмбрион человека-обезьяны, который был жизнеспособным в течение 20 дней. Вскоре его уничтожили.

Сегодня все подобные исследования предполагают существование предохранителя, означающего, что гибриды, если они будут созданы полноценными, никогда не смогут родить потомков.

Сама тема создания гибридов человека и животного все еще остается таким же табу, как и 100 лет назад.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что ученым удалось впервые в истории создать полностью синтетические человеческие эмбрионы.

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