Почему телефон не заряжается более 80%: поможет всего одно изменение в настройках

Иногда пользователи смартфонов сталкиваются с ситуацией, когда устройство за ночь не заряжается до конца и останавливается именно на отметке 80%. Подобное поведение гаджета нередко вызывает подозрения о повреждении кабеля или износе батареи, однако на самом деле это запланированная работа операционной системы.

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Как пишет tomsguide, компания Apple внедрила специальную настройку для замедления химического износа литий-ионных аккумуляторов. Если для ваших повседневных задач требуется полный ресурс батареи, эту ограничивающую функцию можно легко отключить вручную.

Причина ограничения уровня заряда

Остановка процесса накопления энергии на отметке 80% является следствием работы внутренних систем оптимизации iOS. Производитель активирует этот механизм, чтобы уберечь аккумулятор от длительного пребывания под высоким напряжением, что продлевает общий срок его службы. Несмотря на несомненную пользу для сохранения емкости батареи в долгосрочной перспективе, такая опция может создавать неудобства, когда впереди предстоит длительный день без доступа к розетке.

Пошаговая инструкция по восстановлению заряда до 100%

Снять ограничения и вернуть возможность полностью заряжать смартфон можно с помощью нескольких простых действий в меню устройства:

Переход к настройкам аккумулятора: откройте "Настройки" на своем iPhone, прокрутите список вниз и выберите раздел "Аккумулятор". Поиск параметров зарядки: нажмите на пункт "Зарядка" (или "Заряд и производительность аккумулятора", если на устройстве установлены предыдущие версии iOS). Изменение лимита: на моделях iPhone 15 и более новых перетащите ползунок "Лимит заряда" до максимальной отметки 100%. На более старых моделях перейдите в меню "Оптимизация зарядки" и выберите вариант "Нет" или отключите переключатель "Оптимизированная зарядка".

После внесения этих изменений смартфон снова будет заряжаться до полного заряда. Если в будущем вы захотите вернуться к режиму экономии заряда аккумулятора, лимит можно в любой момент восстановить в том же меню.

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