Почему после мяты во рту холодно, а после перца печет: объяснение ученых

Мята и перец относятся к особому типу продуктов, которые нравятся людям не из-за своего вкуса, а из-за эффекта, который оказывают на рецепторы во рту (и не только). Мята, если пожевать веточку или натереть соком растения кожу, создает ощущение легкого холода, а перец при таких же условиях вызывает чувство тепла. А задумывались ли вы когда-нибудь, почему именно так происходит?

Издание Science Notes решило рассказать об этом подробнее. Оказывается, все дело в химии мозга и отдельных веществ, содержащихся в этих продуктах.

Почему мята холодная?

Низкие температуры изменяют форму белка, имеющего сокращенное название TRPM8. Расшифровывается она как Transient receptor potential cation channel subfamily M (melastatin) member 8, а более простым его названием является рецептор холода и ментола. Найти этот белок можно именно в нервных клетках кожи и вкусовых рецепторах.

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Действует он так: органическое соединение, которое называется ментолом и содержится в различных видах мяты, связывается с TRPM8 и изменяет форму белка. Это открывает ионные каналы, через которые ионы натрия (Na+) и кальция (Ca2+) начинают попадать в нервную клетку. Это изменяет электрический заряд нейрона и он начинает посылать в мозг искривленный сигнал, который тот интерпретирует, как ощущение холода. Все потому, что такой же сигнал мозг получает от той же клетки, когда она действительно реагирует на прикосновение к чему-то холодному.

Разница между действием вещества и температуры состоит в том, что ментол не сразу отделяется от TRPM8. Он временно повышает чувствительность нейронов, поэтому эффект холода не проходит сразу. Именно из-за этого, если вы выпьете холодной воды после того, как съели мятный леденец, пожевали мятную жвачку или почистили зубы пастой со вкусом мяты, вода будет казаться вам холоднее, чем она есть.

Ментол – не единственное химическое вещество, которое связывает TRPM8 и вызывает чувство холода. Аналогичный эффект могут оказывать тимол (фенол, содержащийся в тимьяне и других растениях), сахарные спирты и немало пестицидов. Достоверно назначение такого эффекта ученым неизвестно, но они предполагают, что с помощью соответствующих веществ растения, которые их производят, защищают себя от микробов и вредителей.

Как перец вызывает чувство жжения?

Вещество, отвечающее за жгучие свойства перца, называется капсаицином. А рецептор, с которым он взаимодействует – TRP-VR1. В целом, механизм его действия подобен TRPM8, только мозг в результате получает обманчивый сигнал не о низкой, а о высокой температуре. И капсаицин, так же, как и ментол, способен обманывать свой рецептор, но вызывать противоположное чувство. И сила сигнала, который он создает, настолько мощна, что вода с добавлением острого перца может казаться горячей, даже если она имеет комнатную температуру или холодна.

Что будет, если соединить мяту и перец?

Видимо, вы уже задумались, а что будет, если активировать оба рецептора одновременно, смешав ментол с капсаицином. Ученые установили, что употребление мяты может нейтрализовать чувство жжения от перца, но если ее употребить первой, а потом сразу же отведать чего-то острого. Если применить ментол после капсаицина, это может и не помочь.

Сейчас сочетание этих двух веществ используют в препаратах для местного обезболивания. Попав на кожу одновременно, ментол и капсаицин вызывают чувство охлаждения и жжения, чем провоцируют онемение. Вдобавок к этому, оба вещества ускоряют кровообращение в кожных покровах.

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