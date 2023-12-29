Первый метеорный дождь 2024 уже начался: когда будет пик

Астрономические события не сверяются с человеческим календарем, поэтому первый метеорный дождь 2024 года стартовал до его официального начала. Речь идет о Квадрантидах – потоке с визуальным источником (радиантом) в созвездии Волопаса.

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Как выяснил OBOZ.UA, у Квадрантидов имеется ярко выраженный пик, который приходится на 3-4 января ежегодно. А стартует это явление 28 декабря и продолжается до 7 января. На пике метеорного дождя можно будет наблюдать до 120 падающих с неба "звезд".

Свое название явление получило от устаревшего названия созвездия Стенной Квадрант, откуда визуально происходил поток. Современная астрономия не рассматривает его как отдельный небесный объект, но наименование Квадрантиды при этом сохранилось.

Наряду с августовскими Персеидами и декабрьскими Геминидами, это самый мощный метеорный поток, который можно наблюдать с Земли. Метеоры, которые сгорают в земной атмосфере, когда она проходит сквозь пояс космической пыли и мусора, нередко выглядят огненными шарами и напоминают падающие звезды.

Наблюдать Квадрантиды можно только из Северного полушария. И чем севернее находится наблюдатель, тем более выражено явление. А вот на южной половине нашей планеты явление, как правило, не видно вообще.

В пиковую ночь Квадрантид этой зимой Луна будет в своей первой четверти. А это значит, что лучше всего наблюдать явление будет после заката ночного светила. Луна будет уходить с неба тогда около полуночи.

Радиант метеорного дождя находится в северо-восточной части неба. То есть лучшей позицией для наблюдения за явлением будет лежа на спине ногами в направлении юго-востока.

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