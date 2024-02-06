Остался один день: к Земле летит потенциально опасный астероид

Пока космос непрерывно вальсирует на своих огромных просторах, Земля может стать свидетелем нового астрономического события. 7 февраля 2024 года к нашей планете приблизится гигантский астероид с обозначением 2023 SP1.

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Об этом сообщает Лаборатория реактивного движения NASA (JPL). Ожидается, что астероид приблизится на расстояние 54,83,088 километров от Земли, или на расстояние, в 15 раз превышающее расстояние между Землей и Луной.

Диаметр объекта 2023 SP1 составляет от 190 до 430 метров, а скорость приближения - 42 480 километров в час.

Астероид был обнаружен только в прошлом году, и он принадлежит к группе, известной как Аполлоны, орбиты которых больше, чем у Земли, но они пересекаются с орбитой Земли.

Несмотря на его скорость и размер, эксперты NASA пришли к выводу, что угрозы для Земли нет. Однако астероид действительно подпадает под категорию "потенциально опасного объекта" из-за его размеров.

Максимальное сближение астероида 2023 SP1 с Землей произойдет в среду, 7 февраля, когда он будет находиться на расстоянии примерно 5,48 миллиона километров от Земли.

Тем временем NASA получило доступ к бесценным образцам из астероида Бенну, которые еще в октябре доставили на Землю в рамках миссии OSIRIS-REx. Как известно, в течение нескольких месяцев инженеры NASA пытались решить проблему с невозможностью открыть 2 из 35 креплений контейнера.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, что новая миссия NASA к металлическому астероиду может раскрыть тайну создания Земли.

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