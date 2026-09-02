Одна функция может разряжать смартфон даже в кармане: как отключить
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Смартфон может терять заряд даже тогда, когда вы практически им не пользуетесь. Одной из причин этого могут быть настройки, которые автоматически включают экран при прикосновении или движении устройства.
Из-за случайных срабатываний дисплей может регулярно включаться в кармане, расходуя лишнюю энергию. Простое отключение соответствующего жеста в некоторых случаях помогает продлить время автономной работы, утверждает издание Android Police.
Почему экран смартфона включается сам по себе
Проблема особенно актуальна для телефонов с OLED-дисплеями и функциями постоянного отображения информации. Пользователь может замечать, что смартфон периодически включается во время ходьбы, поездки или нахождения в сумке, хотя никаких действий с ним не выполняет. Причиной могут быть жесты, такие как пробуждение экрана одним или двумя касаниями, а также активация дисплея при поднятии устройства.
В нормальных условиях датчик приближения должен помогать предотвращать случайные нажатия, когда телефон находится в кармане. Однако движения устройства, тонкая ткань одежды или свободный карман могут вызывать ложные срабатывания. В результате экран многократно включается, а некоторые смартфоны дополнительно активируют сканер отпечатков пальцев или другие элементы системы. Даже кратковременные включения в течение дня постепенно увеличивают потребление энергии.
Как отключить пробуждение одним касанием
Самый простой способ проверить, влияет ли эта функция на автономность, – временно отключить ее. На Google Pixel нужно открыть "Настройки", перейти в раздел "Дисплей" и отключить опцию "Проверить телефон нажатием". При желании там же можно отключить пробуждение при поднятии. Названия пунктов меню могут немного отличаться в зависимости от версии Android.
На смартфонах OnePlus соответствующий параметр можно найти в разделе "Главный экран и экран блокировки", где следует отключить функцию двойного нажатия для пробуждения. На устройствах Samsung Galaxy нужный пункт также может называться "Двойное нажатие для пробуждения" и находиться в настройках жестов. Если найти его вручную не удается, удобнее всего воспользоваться поиском в настройках по словам "пробуждение", "прикосновение" или "жест".
После изменения настроек стоит понаблюдать за поведением смартфона в течение дня. Особенно показательным будет использование телефона во время прогулки или поездки, когда он находится в кармане и постоянно находится в движении. Если после отключения жестов устройство перестало самопроизвольно включаться и нагреваться, вполне возможно, что именно случайные пробуждения были одной из причин повышенного расхода заряда.
В Android Police отметили, что отказ от автоматического пробуждения может дать несколько дополнительных процентов заряда в конце дня. В то же время результат будет зависеть от конкретной модели смартфона, состояния аккумулятора, яркости дисплея, сигнала сети и других настроек. Поэтому не стоит воспринимать отключение этой функции как универсальное решение для всех случаев быстрого разряда.
В то же время у этого способа есть очевидный недостаток – придется пожертвовать частью удобства. Если вы часто проверяете уведомления простым прикосновением к экрану, после отключения функции для этого понадобится другой способ активации дисплея. Однако тем, кто много времени проводит в дороге или замечает, что телефон без причины нагревается в кармане, точно стоит проверить эту настройку.
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