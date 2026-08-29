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Очистить память за несколько секунд: как быстро найти скрытую корзину на Android

Анна Якубец
Техно Oboz
2 минуты
2,7 т.
Иллюстративное фото. Девушка со смартфоном
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Файлы, которые вы удалили с телефона, могут оставаться на устройстве и занимать много памяти. Это происходит потому, что на телефоне нет единой корзины, и поэтому эти ненужные файлы продолжают храниться на устройстве.

К тому же некоторые приложения используют собственные корзины, где удаленные файлы хранятся ещё некоторое время. Как найти скрытую корзину, рассказывает OBOZ.UA.

Что известно

В системе Android нет единой корзины, куда попадают все удаленные файлы. Поэтому даже после того, как мы удалили некоторые файлы, они все еще могут оставаться и занимать память телефона. Многочисленные фотографии, видео, фильмы могут оставаться на устройстве даже после удаления.

В целом этополезная функция безопасности телефона, поскольку она предотвращает случайную потерю важных фотографий или документов. Однако эти файлы продолжают занимать место в памяти устройства.

Самое простое решение – использовать приложение для управления файлами на телефоне. На многих устройствах оно называется "Диспетчер файлов", "Файлы", "Мои файлы" и т. д.

Иллюстративное фото. Смартфон.

Как найти скрытую корзину

  • Откройте список приложений на телефоне.
  • Найдите приложение для управления файлами.
  • Запустите его.
  • Откройте меню (чаще всего обозначается значком из трёх линий или трёх точек).
  • Найдите пункт меню "Корзина" или "Недавно удаленные элементы".
  • Проверьте, какие файлы там находятся.
  • Если вы уверены, что они вам больше не нужны, удалите их окончательно.

Кроме того, в частности, на телефонах Samsung в приложении "Мои файлы" можно посмотреть использование памяти. Оттуда также можно получить доступ к собственной корзине Samsung.

Система показывает пользователю не только удаленные файлы, но и приложения, занимающие много места, дубликаты файлов и программы, которые давно не использовались.

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