Очистить память за несколько секунд: как быстро найти скрытую корзину на Android
Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google
Файлы, которые вы удалили с телефона, могут оставаться на устройстве и занимать много памяти. Это происходит потому, что на телефоне нет единой корзины, и поэтому эти ненужные файлы продолжают храниться на устройстве.
К тому же некоторые приложения используют собственные корзины, где удаленные файлы хранятся ещё некоторое время. Как найти скрытую корзину, рассказывает OBOZ.UA.
Что известно
В системе Android нет единой корзины, куда попадают все удаленные файлы. Поэтому даже после того, как мы удалили некоторые файлы, они все еще могут оставаться и занимать память телефона. Многочисленные фотографии, видео, фильмы могут оставаться на устройстве даже после удаления.
В целом этополезная функция безопасности телефона, поскольку она предотвращает случайную потерю важных фотографий или документов. Однако эти файлы продолжают занимать место в памяти устройства.
Самое простое решение – использовать приложение для управления файлами на телефоне. На многих устройствах оно называется "Диспетчер файлов", "Файлы", "Мои файлы" и т. д.
Как найти скрытую корзину
- Откройте список приложений на телефоне.
- Найдите приложение для управления файлами.
- Запустите его.
- Откройте меню (чаще всего обозначается значком из трёх линий или трёх точек).
- Найдите пункт меню "Корзина" или "Недавно удаленные элементы".
- Проверьте, какие файлы там находятся.
- Если вы уверены, что они вам больше не нужны, удалите их окончательно.
Кроме того, в частности, на телефонах Samsung в приложении "Мои файлы" можно посмотреть использование памяти. Оттуда также можно получить доступ к собственной корзине Samsung.
Система показывает пользователю не только удаленные файлы, но и приложения, занимающие много места, дубликаты файлов и программы, которые давно не использовались.
Ранее OBOZ.UA сообщал о том, почему не стоит всегда использовать powerbank в качестве зарядки. Так, регулярное использование внешнего аккумулятора дома, когда рядом есть доступная настенная розетка, влечет за собой ряд скрытых проблем.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!