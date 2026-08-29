Очистить память за несколько секунд: как быстро найти скрытую корзину на Android

Файлы, которые вы удалили с телефона, могут оставаться на устройстве и занимать много памяти. Это происходит потому, что на телефоне нет единой корзины, и поэтому эти ненужные файлы продолжают храниться на устройстве.

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К тому же некоторые приложения используют собственные корзины, где удаленные файлы хранятся ещё некоторое время. Как найти скрытую корзину, рассказывает OBOZ.UA.

Что известно

В системе Android нет единой корзины, куда попадают все удаленные файлы. Поэтому даже после того, как мы удалили некоторые файлы, они все еще могут оставаться и занимать память телефона. Многочисленные фотографии, видео, фильмы могут оставаться на устройстве даже после удаления.

В целом этополезная функция безопасности телефона, поскольку она предотвращает случайную потерю важных фотографий или документов. Однако эти файлы продолжают занимать место в памяти устройства.

Самое простое решение – использовать приложение для управления файлами на телефоне. На многих устройствах оно называется "Диспетчер файлов", "Файлы", "Мои файлы" и т. д.

Как найти скрытую корзину

Откройте список приложений на телефоне.

Найдите приложение для управления файлами.

Запустите его.

Откройте меню (чаще всего обозначается значком из трёх линий или трёх точек).

Найдите пункт меню "Корзина" или "Недавно удаленные элементы".

Проверьте, какие файлы там находятся.

Если вы уверены, что они вам больше не нужны, удалите их окончательно.

Кроме того, в частности, на телефонах Samsung в приложении "Мои файлы" можно посмотреть использование памяти. Оттуда также можно получить доступ к собственной корзине Samsung.

Система показывает пользователю не только удаленные файлы, но и приложения, занимающие много места, дубликаты файлов и программы, которые давно не использовались.

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