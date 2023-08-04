Обнаружена уникальная экзопланета, противоречащая знаниям ученых о звездах и планетах

В звездной системе в созвездии Ворона существует похожая на Юпитер гигантская экзопланета, заставившая ученых подвергнуть сомнению ее существование. Дело в том, что она образовалась вокруг звезды TOI-4860, которая является небольшой и холодной.

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Об исследовании рассказывается в статье, опубликованной в научном журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Согласно существующим теориям, размер планет в звездных системах полностью зависит от того, какой размер имеет материнская звезда. Причина в том, что малые звезды не могут создать вокруг себя достаточно большой диск со строительным веществом, чтобы образовались планеты-гиганты.

Однако новое исследование подтвердило предварительные догадки о том, что вокруг небольшой звезды TOI-4860 существует экзопланета размером с Юпитер, являющийся самой большой планетой нашей Солнечной системы.

Эта экзопланета впервые была обнаружена космическим телескопом NASA TESS. Тогда космический аппарат зафиксировал вспышку звездного света, когда экзопланета проходила перед звездой TOI-4860.

В новом исследовании существование экзопланеты подтвердили благодаря наблюдениям с помощью Южной обсерватории SPECULOOS в Чили. В исследовании также участвовала японская группа, использовавшая телескоп Subaru на Гавайях.

Ведущий автор исследования и профессор экзопланетологии в Бирмингемском университете Амаури Триад заявил, что новое исследование "жизненно важно для углубления нашего понимания формирования планет".

Экзопланеты, существующие вне нашей системы, являются основной сферой исследований в современной астрономии. Как отмечает Inverse, сейчас их открыто уже более 5 000 и каждая экзопланета добавляет что-то новое к пониманию астрономами окрестностей Млечного Пути.

Экзопланету в системе TOI-4860 называют "теплым Юпитером". Она достаточно близка к малой и не слишком горячей звезде, чтобы поддерживать более теплую температуру. Это, как считают исследователи, может свидетельствовать, что в нашей галактике может существовать целый ряд звездно-планетных отношений, о которых никто и не догадывался.

"Согласно канонической модели формирования планет, чем меньшую массу имеет звезда, тем менее массивным является материальный диск вокруг нее. Поскольку планеты создаются из этого диска, ожидалось, что планеты большой массы, такие как Юпитер, не образуются", – пояснил исследователь и аспирант Бирмингемского Университета Джордж Дрансфилд.

По его словам, эта работа является первым подтверждением того, что звезда с низкой массой имеет планету с высокой массой. Дрансфилд предполагает, что экзопланета получила массу благодаря тяжелым элементам в своей атмосфере. Но это лишь теория, которую нужно будет доказать.

Ранее OBOZREVATEL также рассказывал о том, что учеными была найдена экзопланета, которая, вероятно, пережила собственную гибель.

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