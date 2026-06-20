Нужно ли вынимать зарядное устройство из розетки: объяснение

Зарядные устройства для телефонов, ноутбуков, фотоаппаратов и других гаджетов часто остаются в розетках даже тогда, когда ничего не заряжают. В современном доме несколько розеток почти постоянно заняты зарядными устройствами.

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Эксперты по электротехнике и энергопотреблению Карл Муравски и Итан Гайн советуют по возможности вытаскивать их после использования. По их словам, это помогает снизить риск перегрева, защитить технику от скачков напряжения, сократить скрытое потребление электроэнергии и продлить срок службы адаптеров.

Что говорят эксперты

Специалисты по электротехнике и энергопотреблению сходятся во мнении: если есть возможность, зарядные устройства лучше отключать от сети, когда они ничего не заряжают.

Особенно это актуально, если дома используется небольшое количество адаптеров. В таком случае привычка вытаскивать зарядные устройства из розеток не создает больших неудобств, но дает несколько преимуществ.

Эксперты называют две основные причины: защита от перепадов напряжения и пожарная безопасность. Кроме того, отключение зарядных устройств помогает уменьшить так называемое фантомное потребление электроэнергии.

Защита от скачков напряжения

Внезапные перепады напряжения могут повредить чувствительную электронику. Это касается не только смартфонов или ноутбуков, но и самих зарядных устройств.

Прыжки напряжения могут возникать из-за непогоды, проблем в электросети или повышенной нагрузки на систему. Речь идет не только о прямом попадании молнии. Даже кратковременные колебания в сети способны негативно повлиять на подключенную технику.

Если зарядное устройство постоянно остается в розетке, оно фактически все время подключено к сети и подвергается возможным последствиям таких перепадов. Отключенный адаптер в этом смысле просто не подвергается риску.

Пожарная безопасность

Еще одна причина не оставлять все зарядные устройства постоянно в розетках – риск перегрева. В большинстве случаев качественные современные адаптеры работают безопасно, но полностью игнорировать этот фактор не стоит.

Проблемы могут возникать, если зарядное устройство дешевое, несертифицированное, поврежденное или не подходит к конкретному гаджету. Особенно осторожно следует обращаться с техникой, оснащенной крупными аккумуляторами: электровелосипедами, электросамокатами, гиробордами, аккумуляторными инструментами.

Если такое устройство заряжается от несовместимого или некачественного адаптера, риск перегрева возрастает. Именно поэтому крупные аккумуляторы лучше не оставлять заряжаться без присмотра, а сами зарядные устройства после использования следует отключать.

Что такое фантомное потребление

Даже когда зарядное устройство не подключено к телефону или ноутбуку, но остается в розетке, оно может потреблять небольшое количество электроэнергии. Это называется фантомным или скрытым потреблением.

Один адаптер потребляет очень мало энергии – примерно от 0,1 до 0,5 Вт в час. На первый взгляд это почти незаметно. Но если дома постоянно подключены зарядные устройства для телефонов, ноутбуков, планшетов, камер, приставок и другой техники, расходы постепенно складываются.

Больше всего это касается более мощных адаптеров: зарядных устройств для ноутбуков, быстрых зарядных устройств для смартфонов, старых блоков питания и многопортовых USB-станций.

Зарядные устройства могут служить дольше

Постоянное нахождение в розетке может влиять и на сам адаптер. Даже в режиме ожидания в нем работают внутренние компоненты, а часть энергии превращается в тепло.

Если зарядное устройство реже находится под напряжением, оно меньше нагревается и медленнее изнашивается. Это не означает, что качественный адаптер сразу сломается, если его оставлять в розетке. Но регулярное отключение может помочь продлить срок его службы.

Какие зарядные устройства можно оставлять в розетке

Эксперты советуют искать баланс между безопасностью и удобством. Не все адаптеры одинаково опасны и не все нужно постоянно вытаскивать из розетки.

В розетке можно оставлять зарядные устройства или блоки питания, необходимые для критически важных систем. Например, это могут быть адаптеры камер видеонаблюдения, видеодомофонов, низковольтного освещения или устройств "умного дома".

Также обычно можно оставлять подключенными зарядные устройства для электрических зубных щеток, небольшие маломощные адаптеры, автомобильные аккумуляторные зарядные устройства и зарядные устройства для домашних медицинских приборов, если они должны работать постоянно.

Что лучше всегда отключать

Существуют категории зарядных устройств, которые после использования лучше отключать от сети. Прежде всего это зарядные устройства для крупных аккумуляторов: электровелосипедов, электросамокатов, гиробордов и другого персонального электротранспорта.

Также стоит отключать зарядные устройства для аккумуляторных инструментов, ноутбуков и быстрые адаптеры для телефонов. Именно они, как правило, имеют большее скрытое потребление и сильнее нагружают сеть.

Отдельно стоит упомянуть многопортовые USB-зарядные устройства, игровые консоли, принтеры и цифровые кофеварки. Если они не нужны постоянно, их лучше выключать или полностью отключать от сети.

Какие приборы нельзя оставлять без присмотра

Существует простое правило: любое устройство, выделяющее тепло, может быть потенциальным источником пожарной опасности. Поэтому особенно осторожно следует обращаться не только с зарядными устройствами, но и с бытовыми приборами для нагрева.

Не стоит оставлять без присмотра:

утюжки для волос;

плойки;

электроодеяла;

портативные обогреватели;

другие приборы, которые сильно нагреваются во время работы.

Их лучше не просто выключать кнопкой, а после использования вытаскивать из розетки.

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