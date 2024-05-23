Новые iPhone могут получить уникальную функцию: как хотят поменять экран

Смартфоны Apple уже давно считаются одними из самых лучших на рынке. Они отличаются высоким качеством сборки, отличными камерами и инновационными технологиями.

Недавно в сети появилась информация о том, что Apple планирует ввести в свои гаджеты еще одну уникальную функцию, а именно самовосстанавливающийся экран. Об этом подробнее рассказал Аpple Insider.

Самовосстанавливающиися дисплеи – это экраны, которые могут самостоятельно устранять вмятины, царапины и возвращаться в исходную форму.

Apple работала над смартфоном, обладающим способностью складываться, как книжечка, но сталкивалась с проблемой того, что экраны не могли согнуться без повреждения. Однако недавно выданный патент предлагает способ минимизации и нейтрализации вреда путем сочетания жестких и гибких областей экранов, а также использованием технологии самовосстановления.

Следует заметить, что в документе очень много информации о самовосстанавливаемых экранах, но очень мало о том, как именно компания стремится реализовать свою идею.

Apple предполагает, что эта гибкая часть или весь экран может содержать слой эластичного полимера. Это растягивающийся материал, но впоследствии возвращающийся к исходной форме.

Альтернативой самовосстановления может быть "инициированное или ускоренное восстановление с помощью внешнего тепла, света, электрического тока или другого типа внешнего раздражителя", – говорится в патенте.

Также Apple предлагает добавить в покрытие дисплея прозрачные проводники, которые образуют нагревательный слой для генерации тепла, например, при зарядке устройства.

Если эта технология будет успешно реализована, то может быть использована в чем угодно, даже для изготовления наручных часов.

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