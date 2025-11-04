Никогда не включайте их в удлинитель: какие приборы безопасны только для розеток

В быту удлинители стали привычным средством подключения нескольких приборов одновременно. Однако не все устройства безопасны для такого использования. Перегрузка сети, перегрев проводки и риск возгорания – частые последствия неправильной эксплуатации удлинителей.

Электрики отмечают: некоторые приборы следует включать исключительно непосредственно в розетку, ведь удлинитель не рассчитан на их мощность и потребление энергии. Детали рассказало издание RealSimple.

Холодильники и морозильники

Эти приборы работают круглосуточно, поэтому потребляют много энергии.

"Подключение холодильника к удлинителю может привести к выбиванию автоматов или повреждению компрессора из-за перепадов напряжения", – предупредил Дэниел Мок, вице-президент Mister Sparky.

Нестабильное питание может сократить срок службы и привести к дорогостоящему ремонту.

Микроволновые печи

Большинство микроволновок потребляют от 12 до 15 ампер, тогда как обычный удлинитель рассчитан только на 10. Это повышает риск короткого замыкания и возгорания проводки.

"Если в вашей кухне не хватает розеток, лучше обратиться к электрику, который добавит отдельную точку питания", – советует Мок.

Кофемашины, тостеры и другие мелкие кухонные приборы

Несмотря на компактный размер, эти устройства используют много электроэнергии.

"Тостеры нагревают оголенные спирали, поэтому требуют большой мощности. Если использовать удлинитель, шнуры могут плавиться", – предостерег В. Г. Хикман, владелец Tri-County Air Service.

Обогреватели и кондиционеры

Это абсолютное табу для удлинителей.

"Я видел, как удлинители плавились или даже загорались из-за подключения обогревателей", – отметил Бобби Линн, электрик из компании LiveWire Electrical.

Для таких устройств лучше установить отдельную розетку или использовать профессиональный удлинитель с высокой нагрузкой, рекомендованный производителем.

Фены и другие приборы для волос

Приборы для ухода за волосами потребляют много энергии за короткое время. Их следует подключать только к розеткам с защитой GFCI, особенно в ванной комнате, чтобы избежать опасного контакта с влагой.

Медицинское оборудование

Аппараты вроде CPAP для сна или другие медицинские приборы требуют постоянного стабильного тока. Любой сбой может быть опасным для жизни, поэтому их запрещено подключать через удлинитель или тройник.

Игровые ПК и аудиосистемы и аудиосистемы

Высокопроизводительные компьютеры, усилители и студийное оборудование лучше подключать через качественный сетевой фильтр с защитой от перенапряжения. Обычные удлинители не защищают от скачков напряжения и могут повредить дорогостоящие комплектующие.

Самая опасная ошибка – соединять несколько удлинителей или фильтров между собой ("цепочкой"). Это приводит к перегрузке сети и нарушает правила пожарной безопасности.

