Нет никаких доказательств: ученые указали, что не так с первым испытанием чипа Neuralink Илона Маска на человеке

Сообщение миллиардера Илона Маска о том, что его компания Neuralink имплантировала свой мозговой чип первому человеку, является единственным доказательством того, что такие тестирования вообще начались. Ученых настораживает, что исследование не анонсировалось в специализированной прессе, что фактически обязательно для дальнейшего утверждения результатов.

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Об этом говорится в статье журнала Nature. Neuralink намерена революционизировать интерфейс "мозг-компьютер" (BCI) и якобы в конце января 2024 года впервые имплантировала человеку собственное устройство, читающее мозг.

Такие чипы записывают и расшифровывают активность мозга и могут помогать человеку с параличом управлять компьютером, протезом, инвалидной коляской или другим устройством с помощью "силы мысли". Компания Маска не является первой, кто отважился вживить чип в мозг человека, а также не единственная работающая над BCI. В частности, OBOZ.UA ранее рассказывал об ученых из Швейцарии, которым благодаря мозговому импланту удалось поставить на ноги 40-летнего голландца Герта-Яна Оскама, парализованного 28 лет своей жизни.

Тем не менее, исследователей интересуйте, на что именно способен будет чип от Neuralink.

Так, нейробиолог из Университетского медицинского центра Утрехта в Нидерландах и президент международного общества BCI Мариска Ванстенсель заявила, что надеется на то, что компании Маска удастся продемонстрировать безопасность технологии, а также то, что их чип эффективно измеряет сигналы мозга – как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.

Вместе с тем, как говорится в статье, научное сообщество разочаровывает нехватка информации и то, что сообщение Маска является единственным подтверждением того, что испытание действительно началось.

Как отметил нейроинженер из Оксфордского университета в Великобритании Тим Денисон, вся публичная информация, предоставленная компанией, содержится в информационной брошюре, которая приглашает людей к участию в тестировании. Но там нет важных с научной точки зрения данных: где именно будет проводиться имплантация, а также ничего не сказано о том, какие результаты будут оцениваться в ходе исследования.

Ученые объясняют, что исследования такого типа должны зарегистрироваться на сайте ClinicalTrials.gov, куратором которого является Национальный институт здравоохранения США. Такое требование предъявляют университеты, а также большинство профильных журналов, которые могут отказать в публикации результатов исследования без такой регистрации.

Это не просто бюрократическое требование, поскольку такая регистрация заставляет авторов исследования не нарушать этические принципы и защитить людей, добровольно участвующих в клинических испытаниях.

Тем не менее, эксперты ожидают, что безопасность на этом этапе будет первостепенной. В частности, Денисон призывает Neuralink не допускать "никаких инсультов, кровотечений, повреждений сосудов или чего-то подобного", а также следить за инфекциями в долгосрочной перспективе.

В брошюре Neuralink говорилось, что за добровольцами будут наблюдать в течение пяти лет. Там также говорилось, что в ходе исследования будет оцениваться функциональность устройства, которое добровольцы будут использовать по меньшей мере дважды в неделю для управления компьютером и предоставления обратной связи о своем опыте.

Ванстенсель также выразила мнение о том, что важно, как электроды будут показывать способность к считыванию мозга в долгосрочной перспективе, поскольку просто заменить их после имплантации невозможно.

Также ученым интересно, как будет работать BCI в нелабораторных условиях.

О важности открытости заявил и один из потенциальных будущих клиентов Neuralink. Соучредитель коалиции BCI Pioneers Coalition (США) Ян Буркхарт был парализован после того, как сломал шею во время несчастного случая во время дайвинга, и провел 7,5 лет с имплантированным в мозг чипом Blackrock.

Он в восторге от того, чего может добиться Neuralink, но считает, что компания могла бы открыть больше информации, а не "заставлять всех спекулировать на ней". По его мнению, это было бы важно для пациентов, "которые с нетерпением ожидают, что этот тип технологии сможет улучшить их жизнь".

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, что предварительные тесты, проведенные Neuralink, привели к гибели более 1500 животных.

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