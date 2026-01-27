Не застрахован никто: в сеть попали пароли 48 млн пользователей Gmail со всего мира

В Интернет попала база данных со 149 миллионами скомпрометированных учетных данных, включая информацию о примерно 48 миллионах учетных записей Gmail. Опубликованная база не была защищена паролем или зашифрована.

По словам эксперта по кибербезопасности Джеремии Фаулера, размер базы слитых в сеть логинов и паролей достиг 96 ГБ. Об этом пишет Forbes.

Фаулер, который и обнаружил утечку базы данных, опубликовал отчет со своими выводами, отметив, что база данных содержала в общей сложности 149 404 754 уникальных логинов и паролей.

"Я видел тысячи файлов, содержащих электронные письма, имена пользователей, пароли и URL-ссылки для входа или авторизации в учетные записи", – подтвердил он, добавив, что база данных иллюстрирует, что сами киберпреступники "не защищены от утечек данных".

Теперь все пользователи Gmail, а также любых других онлайн-сервисов (поскольку это не только проблема учетных записей Google), должны немедленно принять следующие меры:

– убедиться, что вы не используете один и тот же пароль для разных сервисов;

– перейти на использование ключей доступа, если это возможно;

– включить безопасную двухфакторную аутентификацию для защиты вашей учетной записи.

"Не ждите, проверьте свои учетные записи и серьезно отнеситесь к безопасности входа в систему", – призвали пользователей.

Какие еще данные были скомпрометированы и оказались в сети:

– Facebook – 17 миллионов пользователей;

– Instagram – 6,5 миллионов пользователей;

– Yahoo – 4 миллиона пользователей;

– Netflix – 3,4 миллиона пользователей;

– Outlook – 1,5 миллиона пользователей.

Точно неизвестно, использовалась ли эта база данных киберпреступниками, однако это кажется наиболее вероятной причиной ее существования. Количество записей в ней увеличилось с тех пор, как ее обнаружил Фаулер – это происходило до момента, пока базу не ограничили и она "больше не была доступной", сказал эксперт. Поэтому это был не какой-то давно заброшенный проект, а скорее живой и активный, добавил он.

Хорошая новость заключается в том, что база данных больше не доступна в Интернете, хотя Фаулеру и понадобилось больше месяца, чтобы ее удалить. Поскольку база не имела информации о владельце, он сообщил об этом непосредственно хостинг-провайдеру через онлайн-форму сообщения о злоупотреблениях.

В Google заявили, что им известно об этом случае утечки данных, включая информацию учетных записей Gmail.

"Эти данные представляют собой сборник логов "инфокрадов" – учетных данных, собранных с личных устройств сторонним вредоносным программным обеспечением, которые были накоплены со временем. Мы постоянно следим за подобными внешними действиями и имеем автоматизированные средства защиты, которые блокируют аккаунты и принудительно меняют пароли, когда мы обнаруживаем украденные учетные данные", – отметил спикер.

Как сообщал OBOZ.UA, с момента запуска почты Gmail в 2004 году пользователи не имели возможности изменить свой адрес без создания новой учетной записи. Выбранное при регистрации имя становилось постоянным логином ко всем сервисам Google. В конце 2025 года появились признаки того, что компания готовит частичное решение этой проблемы.

