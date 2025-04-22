Не паникуйте: что делать, если смартфон не включается

Сейчас сложно представить жизнь без мобильного телефона, давно ставшего чем-то большим, чем средство связи. И если гаджет внезапно перестал включаться, это для его владельца означает не только потенциальные затраты на ремонт или приобретение нового мобильного, но и психологический дискомфорт.

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Впрочем, если телефон не включается – спешить бежать в магазин или мастерскую не стоит, не исключено, что устранить проблему удастся самостоятельно. OBOZ.UA собрал советы, как это сделать.

Если телефон перестал включаться после падения, первое, что следует сделать – поискать на устройстве наличие каких-либо физических повреждений.

Это может быть трещина или повреждение экрана, впрочем, даже если таких признаков не обнаружено – при падении устройство могло получить внутренние повреждения.

Также следует обратить внимание, не раздулся ли аккумулятор устройства: в таком случае владелец телефона должен обратиться в ремонтную мастерскую.

Еще одна распространенная проблема – проникновение влаги внутрь устройства. Заметить это можно, заглянув внутрь слота для SIM-карты, как на iPhone, так и на многих устройствах Android.

Во всяком случае, при обнаружении физических повреждений похода к мастеру вряд ли удастся избежать.

Если же видимые физические повреждения на устройстве не найдены, пишет портал pcmag.com – пора попробовать снова включить телефон. На этом этапе важно понять, почему именно он не включится. Нажмите и удерживайте кнопку питания, чтобы проверить, вибрирует ли устройство. Вы также можете попытаться вызвать Siri, Google Assistant или Bixby, если вы используете голосовой помощник. Если вы чувствуете вибрацию или слышите звуки, но экран пуст, возможно, внутренние компоненты телефона исправны, но экран нужно заменить.

Следующий шаг – попытаться зарядить батарею. Если с телефоном нет очевидной проблемы, не исключено, что он просто разрядился. Если телефон работает, он вибрирует при подключении к сети или отображает визуальную индикацию зарядки, даже если аккумулятор разряжен.

Если ничего не произошло, не лишним будет попробовать другой кабель, а также убедиться, что проблема в именно в телефоне, подключив зарядное устройство к другой розетке или удлинителю. Также иногда помогает проверка зарядного порта на самом телефоне – туда могут попасть ворсинки или грязь, что будет препятствовать контакту. Зубочистка может помочь удалить любой мусор, который мог накопиться в порту, после чего вы можете попытаться зарядить снова.

Иногда решить проблему помогает принудительный перезапуск. Это работает, если экран сбоя программного обеспечения стал черным, но телефон все еще включен.

У владельцев iPhone с iOS 16 или более поздней версии теперь есть уникальный способ принудительно перезагрузить телефон. Нажмите и отпустите кнопку увеличения громкости, нажмите и отпустите кнопку уменьшения громкости, а затем удерживайте боковую кнопку, пока не появится логотип Apple. Если у вас более старая версия ОС, метод будет зависеть от модели iPhone:

Модели iPhone 8, X, 11, 12, 13, SE (2-го поколения и более поздних): нажмите и отпустите кнопку увеличения громкости, нажмите и отпустите кнопку уменьшения громкости, а затем удерживайте боковую кнопку, пока не появится логотип Apple.

нажмите и отпустите кнопку увеличения громкости, нажмите и отпустите кнопку уменьшения громкости, а затем удерживайте боковую кнопку, пока не появится логотип Apple. iPhone 7: одновременно удерживайте кнопку уменьшения громкости и кнопку "Сон/Пробуждение", пока не появится логотип Apple.

одновременно удерживайте кнопку уменьшения громкости и кнопку "Сон/Пробуждение", пока не появится логотип Apple. iPhone 6, iPhone SE (1-го поколения): одновременно удерживайте кнопку "Сон/Пробуждение" и кнопку "Домой", пока не появится логотип Apple.

А вот для большинства телефонов из Android производители предпочтительно предлагают одинаковый метод сброса для всех моделей:

Samsung Galaxy: одновременно удерживайте кнопку питания и кнопку уменьшения громкости более семи секунд.

Google Pixel: удерживайте кнопку питания в течение 30 секунд, пока не появится логотип Google.

удерживайте кнопку питания в течение 30 секунд, пока не появится логотип Google. Motorola Moto: удерживайте кнопку питания в течение 10-20 секунд.

удерживайте кнопку питания в течение 10-20 секунд. OnePlus: удерживайте кнопку питания и кнопку увеличения громкости в течение 10 секунд.

Если у вас старый телефон со съемной батареей, вы можете попытаться вытащить ее, подождать несколько секунд, а затем снова вставить батарею, прежде чем включать телефон. Если у вас возникли проблемы, обратитесь к поставщику устройства или найдите инструкции по сбросу в интернете.

Если телефон включить удалось, но дисплей остается пустым – дело в проблеме с программным обеспечением. В этом случае рекомендуется восстановить заводские настройки телефона и возобновить данные из резервной копии.

Чтобы сбросить заводские настройки iPhone, необходимо подключить устройство к компьютеру и открыть Finder (iTunes, если вы используете Windows или более старую версию macOS). На панели инструментов вверху появится значок телефона. Если он не появился, рекомендуется выполнить аппаратный сброс, когда устройство подключено к сети, чтобы перевести его в режим восстановления. Если появится значок телефона, необходимо нажать на него и выбрать "Восстановить iPhone" для запуска очистки. Далее можно перейти к восстановлению данных из резервной копии.

Владельцам телефонов с Android нужно загрузиться в режиме обновления, который зависит от телефона. С помощью устройства Samsung подключите его к компьютеру, удерживайте питание (или кнопку Bixby) и увеличивайте громкость, пока не почувствуете вибрацию. Находясь в режиме восстановления, с помощью кнопок громкости выделите Wipe Data/Factory Reset и нажмите кнопку питания, чтобы выбрать его. Если вы не можете найти эту опцию, выполните поиск модели телефона в интернете. После сброса телефона его можно восстановить из резервной копии.

В случае, если сбросить устройство до заводских настроек с помощью предложенных способов не удалось – время войти в режим более низкого уровня, чтобы прошить микропрограмму с нуля. Задача эта не из простых, поэтому в случае сомнений лучше сразу отнести устройство в мастерскую.

В iPhone это называется режимом DFU. Подключите телефон к компьютеру, откройте iTunes/Finder и выполните несколько более сложную серию нажатий кнопок. Это зависит от телефона, поэтому проверьте эту страницу поддержки iFixIt для вашей модели, чтобы узнать, что вам нужно сделать. В идеале компьютер должен предложить вам восстановить iPhone.

Прошивка микропрограммы на телефонах Android слишком сильно отличается в разных телефонах, чтобы сформулировать общие рекомендации. Эксперты советуют владельцам телефонов Pixel установить Android Debug Bridge на свой компьютер, затем скачать микропрограмму от Google и следовать инструкциям на странице.

Для других телефонов могут потребоваться собственные специализированные инструменты, и вам придется искать, как установить новое программное обеспечение с нуля на конкретное устройство.

Напомним, ранее OBOZ.UA писал о причинах нагрева телефона и способах решения проблемы, а также рассказывал, почему телефон быстро разряжается и что с этим делать.

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