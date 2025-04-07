Почему телефон нагревается и что с этим делать: пять простых, но эффективных советов

С приходом тепла мы чаще пользуемся телефонами на улице – слушаем музыку, снимаем видео, переписываемся. Но мало кто задумывается, что смартфон, как и человек, страдает перегревом и солнечными лучами.

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Сильный нагрев смартфона может привести к быстрой разрядке, отключению или даже повреждению внутренних компонентов. В некоторых случаях телефон может не включиться после такого стресса. OBOZ.UA рекомендует воспользоваться несколькими простыми способами, чтобы уберечь ваш мобильный телефон от перегрева.

Во избежание этого держите устройство подальше от прямых солнечных лучей, уменьшайте яркость экрана и не перегружайте его приложениями. Важно также использовать зарядные устройства, рекомендованные изготовителем.

Самой распространенной причиной перегрева есть пребывание гаджета под прямым солнцем или в закрытом автомобиле в жару. Также высокая температура может возникать, если вы слишком долго разговариваете, играете или используете несколько приложений одновременно, в частности в фоновом режиме.

Еще одним фактором является перезарядка: когда телефон остается подключенным к зарядному устройству по достижении 100%. В таких случаях батарея начинает перегреваться, что может повредить работоспособность устройства.

Пять советов, как избежать перегрева телефона

1. Избегайте попадания прямых солнечных лучей в телефон. Самый простой способ предотвратить перегрев – долгое время держать телефон подальше от солнца, не оставлять в автомобиле на жаре.

2. Уменьшите яркость экрана. Увеличение яркости экрана заставляет аккумулятор работать более интенсивно и выделять больше тепла. Уменьшите яркость экрана и подумайте о сокращении времени ожидания, чтобы экран не был включен неоправданно долго. Также посмотрите на защитную пленку с антибликом – она поможет вам видеть экран телефона на солнце, поэтому вам не придется повышать яркость.

3. Используйте зарядное устройство, одобренное производителем. Не все зарядные устройства созданы одинаково. Чтобы быть в безопасности, используйте зарядное устройство от проверенного производителя, совместимого с устройством. Также убедитесь в том, что у вас нет повреждений самого зарядного устройства или зарядного порта вашего мобильного телефона, поскольку это также проблемы, которые могут привести к перегреву.

4. Выключите неиспользуемые приложения на телефоне. Слишком много открытых программ, работающих в фоновом режиме, заставляют телефон работать интенсивнее, что приводит к его перегреву. Решение очень простое:

на iPhone медленно проведите пальцем вверх от нижней части экрана, чтобы увидеть все открытые приложения, и проведите пальцем, чтобы закрыть ненужные (если на вашем iPhone все еще есть кнопка "Домашняя страница", дважды коснитесь ее, чтобы увидеть открытые приложения).

На Android вы можете коснуться пиктограмм меню в нижнем левом углу экрана (она будет выглядеть трех вертикальных точек или трех вертикальных линий, в зависимости от модели телефона). Если у вас нет этой опции, попробуйте провести пальцем снизу вверх по экрану, чтобы увидеть открытые приложения, и убрать те, которые нужно закрыть.

5. Поддерживайте свои приложения в актуальном состоянии. Многие обновления приложений содержат исправление ошибок, которые могут повысить эффективность вашего мобильного устройства, то есть они потребляют меньше энергии вашего устройства.

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