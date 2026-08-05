Названы основные минусы беспроводной зарядки: об этом стоит знать всем

Беспроводная зарядка уже давно стала популярной функцией современных смартфонов благодаря своему удобству и отсутствию кабелей. Однако у нее есть ряд недостатков, которые могут повлиять на комфорт использования и эффективность зарядки.

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Основными минусами являются более низкая скорость зарядки, повышенный нагрев устройства и большие потери электроэнергии по сравнению с проводным способом. Подробнее об этом рассказывает OBOZ.UA.

Беспроводная зарядка не дает полной свободы использования

Одним из главных недостатков беспроводной зарядки является ограничение в использовании смартфона во время зарядки. Для корректной работы устройство должно оставаться неподвижным на зарядной поверхности, ведь даже незначительное смещение может прервать процесс.

Хотя существуют модели в виде подставок, которые позволяют удобнее просматривать экран, они все равно не обеспечивают такой свободы, как обычный кабель, с которым телефон можно беспрепятственно использовать.

Низкая скорость зарядки

Еще одним слабым местом беспроводной технологии остается скорость зарядки. Долгое время ее максимальная мощность ограничивалась 15 Вт, и только с появлением стандарта Qi 2.2 в 2025 году этот показатель вырос до 25 Вт.

Несмотря на заметный прогресс по сравнению с первыми версиями стандарта Qi, современные беспроводные зарядные устройства по-прежнему уступают проводным решениям по скорости зарядки.

Более сильный нагрев

Несмотря на безопасность беспроводных зарядных устройств, у них есть один существенный недостаток – во время работы смартфон нагревается сильнее. Хотя современные гаджеты оснащены системами защиты от перегрева, постоянное воздействие повышенной температуры со временем может ускорить износ аккумулятора и сократить срок его службы.

В результате батарея будет постепенно терять емкость, и телефон придётся заряжать чаще.

Потребляет больше энергии

Кроме того, беспроводная зарядка уступает проводной по энергоэффективности. По оценкам производителя зарядных устройств Anker, ее эффективность составляет около 70%, то есть почти треть энергии теряется при передаче.

Это связано с принципом работы технологии, ведь энергия передается через магнитное поле между зарядной станцией и катушкой внутри смартфона, что сопровождается выделением тепла. Для сравнения, при проводной зарядке потери обычно не превышают 5–10%, поэтому она остается значительно более экономичной.

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