Названо приложение, которое незаметно разряжает смартфон: как отключить его за минуту

Мобильный телефон разряжает аккумулятор даже при выключенном экране. Однако отключение каждой службы, потребляющей энергию, может нарушить работу телефона и других основных функций.

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Тем не менее,больше всего заряда на телефоне потребляют сервисы Google. Как их отключить – расскажет OBOZ.UA.

Какое приложение разряжает телефон

Во всём виновато мобильное приложение Google. Его доступ к местоположению, голосовые функции и фоновая синхронизация всегда остаются активными, поскольку блокируют переход процессора в режим сна.

Для начала можно отключить Discover. Это лента новостей в приложении Google, которая поддерживает активное соединение для передачи данных вашего телефона. Чтобы отключить его, откройте приложение Google, нажмите на свою аватарку, перейдите в "Настройки", затем в "Дополнительные настройки" и отключите Discover. На некоторых телефонах также есть отдельный переключатель на главном экране для страницы Discover, но это зависит от производителя.

Также можно отключить функцию "Привет, Google". Для этого нужно открыть приложение Gemini, нажать "Меню", выбрать свой профиль и перейти в "Настройки". В разделе "Поговорите с Gemini без использования рук" отключите функцию "Привет, Google".

Далее необходимо открыть на телефоне Настройки – Приложения – Google – Аккумулятор, а затем выбрать Ограничено. Это ограничивает фоновые задачи приложения, запланированные задачи и сетевую активность.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, можно ли заряжать смартфон дешевым кабелем: какие последствия. Так, во время зарядки решающее значение имеют напряжение и стабильность его подачи – а это именно то, с чем дешевые кабели неизвестных производителей справляются хуже всего. Поэтому, сэкономив на важном, но не самом дорогом аксессуаре, вы рискуете повредить свой гаджет, что впоследствии обернется дорогостоящим ремонтом или даже покупкой нового телефона.

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