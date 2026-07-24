Назван неожиданный минус 5G, который почувствуют все: это можно исправить

Несмотря на значительно более высокую скорость мобильного интернета, сети 5G могут быстрее разряжать аккумулятор смартфона, чем привычный 4G. Причиной этого являются особенности работы современных сетей и постоянный поиск стабильного сигнала.

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В то же время специалисты уверяют, что эту проблему можно существенно уменьшить: для этого стоит изменить несколько настроек телефона. Подробнее об этом рассказывает OBOZ.UA.

Почему 5G расходует больше заряда

Повышенное энергопотребление при работе в сети 5G – не выдумка, а следствие технических особенностей технологии.

Одной из главных причин является так называемая неавтономная сеть (NSA). В таком режиме смартфон одновременно поддерживает соединение и с сетью 4G, которая отвечает за служебные сигналы, и с 5G, через которую передаются данные.

Из-за этого устройству приходится использовать сразу два радиомодуля, что увеличивает нагрузку на аккумулятор. Ожидается, что после полного перехода операторов на автономный стандарт 5G (SA) эта проблема постепенно исчезнет.

Еще одним фактором является нестабильный сигнал. Высокоскоростные частоты 5G имеют меньший радиус покрытия, чем сети четвертого поколения.

Если пользователь находится на границе зоны покрытия сети, смартфон автоматически увеличивает мощность передатчика, чтобы не потерять соединение. Это приводит к более сильному нагреву устройства и заметно ускоряет разрядку аккумулятора.

Высокая скорость также влияет на аккумулятор

Переход на 5G меняет не только скорость интернета, но и привычки пользователей. Благодаря быстрому соединению смартфоны чаще автоматически воспроизводят видео в высоком качестве, например 4K, а большие файлы и обновления загружаются в фоновом режиме практически мгновенно.

Обработка такого контента требует большей мощности процессора и графического чипа, что также ускоряет расход заряда.

Насколько велика разница между 5G и 4G

По данным сервиса Ookla, современные смартфоны при работе в сети 5G расходуют примерно на 6–11% больше заряда, чем в сети 4G LTE. В то же время производители постепенно сокращают этот разрыв: новые процессоры значительно эффективнее работают с 5G-модемами, чем чипы первых поколений смартфонов с поддержкой этой технологии.

Как сократить расход заряда

Полностью отказываться от 5G не обязательно. Владельцам iPhone рекомендуют активировать режим "5G Auto", который автоматически переключает смартфон на сеть пятого поколения только тогда, когда это действительно необходимо.

Для этого нужно открыть: "Настройки" – "Сотовая связь" – "Параметры сотовых данных" – "Голос и данные" и выбрать пункт "5G Auto". Режим "5G включен" лучше не использовать, ведь он постоянно поддерживает активное соединение с 5G даже без необходимости.

Пользователям Android рекомендуют включить функцию "Адаптивное подключение", которая автоматически выбирает наиболее энергоэффективный тип сети.

Обычно она находится в разделе: "Настройки" – "Сеть и Интернет" – "Адаптивное подключение". Это помогает сэкономить заряд батареи без заметной потери качества связи.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, почему нужно отключать мобильный интернет, если есть сигнал Wi-Fi. Такая привычка поможет не только экономить трафик, но и продлить время автономной работы телефона.

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