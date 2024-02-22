Найдено каннибалистическое объяснение быстрого расширения Вселенной

Расширение нашей Вселенной может происходить за счет столкновений и слияний с другими вселенными, которые называют "детскими" параллельными вселенными. Такая модель расширения соответствует данным лучше, чем Cтандартная космологическая модель.

Новейшую теорию обнародовали исследователи в статье в научном журнале Journal of Cosmology and Astroparticle Physics. Загадку стремительного расширения вселенной ученые пытались решить годами. Его реальность фиксировали благодаря красному смещению галактик, а также исследованию космического микроволнового фона. Оба явления доказывали реальность того, что Вселенная увеличивается, но природу этого процесса понять было сложно.

Одной из теорий было то, что на расширение Вселенной оказывает влияние таинственная темная материя. Но новая теория ученых отличается.

"Ускоренное расширение нашей Вселенной, вызванное таинственной темной энергией, может иметь простое интуитивное объяснение – слияние с так называемыми вселенными-детями", – рассказал ведущий автор исследования, физик из Копенгагенского университета Ян Амберн.

Расчеты исследователей подтвердили идею о том, что слияние с другими вселенными может привести к увеличению объема нашей Вселенной. Также им удалось установить, что скорость расширения, которое происходит в результате слияния, больше соответствует данным, полученным в результате наблюдений, чем традиционная Стандартная космологическая модель.

Как пишет Interesting Engineering, эта теория также решает проблему космической инфляции, которая предполагает короткое экспоненциальное расширение космоса в первые моменты после Большого взрыва. Ранее ученые считали, что раннее расширение было вызвано гипотетическим полем, известным как "инфляция", но новая теория предлагает лучшую альтернативу. Авторы исследования предполагают, что быстрое раннее расширение нашей Вселенной произошло вследствие того, что она была поглощена большей вселенной.

"Тот факт, что Вселенная расширилась за очень короткое время, наталкивает на предположение, что это расширение было вызвано столкновением с большей вселенной, то есть наша Вселенная была поглощена другой "родительской" вселенной", – говорится в статье.

Ученые считают, что после первоначального столкновения, повлекшего за собой быстрый рост, происходили новые столкновения, которые приводили к дальнейшему расширению.

Вместе с тем ученые предостерегают, что хотя эта теория звучит достаточно хорошо, для ее подтверждения нужны данные, которые могут быть получены только путем дальнейших наблюдений.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, что исследование ученых обнаружило, что Вселенная, похоже, замедлила свою эволюцию.

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