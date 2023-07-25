Найден хитрый способ поселить людей на Марсе: в чем его особенность

Человечество на Марсе могло бы жить и работать в подземных туннелях, которые оградят их от негостеприимной атмосферы на поверхности. Это позволило бы планировать более длительные космические миссии без угрозы жизни астронавтов.

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Тестирование концепции такой инопланетной жизни началось в Англии в Северном Йоркшире. Там уже существуют подземные тоннели, позволяющие симулировать космические реалии.

Проект под названием Bio-SPHERE проводится исследователями из Бирмингемского университета в уникальной среде, расположенной на глубине 1,1 км под землей в одной из самых глубоких шахт Великобритании.

Исследователи имеют целью изучить, как можно проводить научную и медицинскую деятельность в сложных условиях, существующих на Марсе или на Луне.

Это первая из новых лабораторных станций, запланированных для изучения того, как люди могут работать во время длительных космических миссий, оставаясь при этом здоровыми.

Исследователи будут работать в партнерстве с Подземной лабораторией Боулби, глубоким подземным объектом объемом 4 000 м3, специализирующейся на исследованиях в области физики элементарных частиц, наук о Земле и астробиологии.

Проект Bio-SPHERE базируется в прилегающей к лаборатории Боулби сети тоннелей объемом 3 000 м3, которые проходят через залежи каменной соли возрастом 250 миллионов лет. Такая геологическая среда, вместе с глубоким расположением под землей, позволила исследователям воспроизвести условия работы, которые ощущали бы люди, работая в подобных пещерах на Луне или Марсе. Это включает в себя изолированность от других людей, ограниченный доступ к новым материалам и трудности с перемещением тяжелого оборудования.

Пребывание под землей также позволит ученым изучить то, насколько уменьшится влияние космической радиации на людей, работающих в таких условиях на Марсе.

Также ученые считают, что обитание под поверхностью Марса позволит защитить астронавтов от падения метеоритов, которые могут нанести ущерб как человеку, так и инфраструктуре на поверхности.

Сейчас в рамках проекта Bio-SPHERE уже работает первый модуль, предназначенный для тестирования биомедицинских процедур, необходимых для подготовки материалов для лечения повреждений тканей. К ним относятся сложные жидкости, полимеры и гидрогели для регенеративной медицины, которые можно использовать, например в перевязочных материалах или наполнителях для смягчения повреждений.

Как отмечает Scitechdaily, эта среда предоставляет возможность моделировать различные сценарии миссий и проводить передовые междисциплинарные научные исследования, начиная от влияния экстремальных условий на биологические и физико-химические параметры и медицинскую инфраструктуру и заканчивая изучением того, как имеющиеся ресурсы "на месте", такие как атмосферное давление, температура и геология могут быть использованы для строительства среды обитания.

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