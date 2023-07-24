На Земле появится новый суперконтинент: когда и как это может произойти

Приблизительно через 200 миллионов лет на Земле будет сформирован новый суперконтинент, который объединит семь существующих сейчас континентов. В результате этого, скорее всего, полностью исчезнет Северный Ледовитый океан.

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Об этом в своей книге написал геофизик, профессор Института геологии и геофизики Китайской академии наук в Пекине Росс Митчелл. Он также объяснил, в результате чего произойдет такое сближение далеких континентов и что будет ждать Землю дальше.

Суперконтиненты ранее уже существовали на Земле: в частности, была населенная динозаврами Пангея, центром которой была современная Африка; бесплодная Родиния, центр которой состоял из большей части современной Северной Америки и Гренландии; а еще до того – Колумбия или Нуна – суперконтинент с центром в Сибири.

Как формируются суперконтиненты

Как объясняет Митчелл, причина формирования континентов – движение жесткой, но податливой мантии, которая переносит тепло от ядра к земной коре.

Ученые предполагают, что с ростом температуры континенты дрейфуют в регионы, где мантия холодная.

Такие места есть там, где океанические плиты погружаются в мантию под более плавучие тектонические плиты (такой процесс называется субдукцией). В результате океан постепенно исчезает, сближая континенты. В конце концов, это приводит к столкновению и появлению нового суперконтинента.

Моделирование мантии предполагает, что после того, как сформируется сверхбольшая суша, непрерывное тяготение внутрь прекратится, поскольку на побережьях суперконтинента возникнут новые зоны субдукции.

Впоследствии горячая мантия приведет к тому, что, наконец, произойдет разрыв суперконтинента и образование новых океанов. Это будет началом нового континентального цикла, который завершится появлением нового суперконтинента.

Суперконтинент Амазия

Общепринято считать, что новый суперконтитент будет называться Амазии или Пангея Ультима. Но процесс его формирования вызывает споры у ученых.

В частности, некоторые исследователи считают, что через 50 миллионов лет начнутся первые соединения существующих континентов, что приведет к появлению суперконтинента. В результате Африка соединится с Европой, а Австралия сольется с Азией. Вследствие такого движения полностью исчезнет Атлантический океан. Есть и другая версия, предполагающая, что исчезнет Тихий океан.

Митчелл же считает, что Амазия образуется на Севере нашей планеты. По его мнению, произойдет исчезновение Северного Ледовитого океана, когда Америка и Евразия встретятся у Северного полюса, увлекая за собой другие континенты.

Ранее OBOZREVATEL также публиковал видео, на котором ученые показали, как происходила эволюция Земли за 100 млн лет.

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