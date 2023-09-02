На Земле есть восьмой континент, существование которого предвидели еще в античности: теперь у ученых есть доказательства

Человечество уверено, что достаточно хорошо знает планету, на которой проживает уже тысячелетия. По крайней мере, то, что касается континентов, мы знаем более чем наверняка. Однако, вероятно, мы все очень ошибаемся, считая, что континентов на Земле только семь.

Видео дня

Издание IFLScience рассказывает о восьмом континенте, который называется Зеландия. О нем еще достаточно мало известно, поскольку основная его часть находится под водой.

Гипотеза о таком континенте была еще на старых картах. В частности, на mappa mundi – основная цель которых была не показать географию мира, а изобразить мир в соответствии с христианским мирозданием. Проблема с этими картами заключалась в том, что на них реальный мир сосуществовал с мифологическим и гипотетическим, так что современным исследователям этих карт сложно понять, что из изображенного на них создатели видели, а что дофантазировали.

Одним из примеров была Terra Australis Incognita. Считалось, что это был большой материк, занимавший значительную часть Южного полушария и определенным образом уравновешивающий картину мира, которую исследователи видели в Северном полушарии. По сути, Terra Australis должна была существовать для того, чтобы удерживать мир в равновесии.

Впервые упоминания об этом континенте появились в античности, а затем он начал все чаще появляться на многих средневековых и раннемодерных картах. Его даже пытался найти знаменитый Джеймс Кук. Но его поиски оказались тщетными. И, вероятно, для этого была веская причина.

В 2017 году исследователи заявили, что восьмой континент такb существует. Просто искать его нужно под водой.

Зеландия (Те Риу-а-Мауи на языке маори) – это огромный сухопутный массив, почти полностью погруженный под воду в юго-западной части Тихого океана. Его площадь составляет около 5 миллионов квадратных километров, что равняется примерно двум третям Австралии.

Первым доказательства существования континента привел шотландский натуралист Джеймс Гектор, предположивший, что Новая Зеландия – это "остатки горной цепи, образовавшей гребень большой континентальной области, простиравшейся далеко на юг и восток, и которая сейчас затоплена".

В 1995 году журнал Американский геофизик снова указал на то, что Новая Зеландия находится на континенте, и предложил назвать его Зеландия.

Особый интерес к поискам этого континента возник, когда появился запах денег. Речь о том, что Организация Объединенных Наций ввела в действие Конвенцию по морскому праву, которая предусматривала, что страна может претендовать на то, чтобы считать своей законной территорией любую землю, простирающуюся от ее исключительной экономической зоны, и землю, которая является частью ее "расширенного континентального шельфа", а также любые ресурсы, которые там будут обнаружены. Таким образом у Новой Зеландии появились веские основания исследовать окружающий регион. Были проведены анализ горных пород, а также накоплены спутниковые данные, подтверждающие существование континента.

Однако он все еще исследован очень мало. Главная проблема состоит в том, что он находится под почти километровой толщей воды.

Ученые считают, что Зеландия когда-то была частью суперконтинента Гондвана, но около 85 миллионов лет назад тектонические силы раскололи суперконтинент на части, образовав Тасманово море.

Вместе с тем, специалисты не знают, была ли Зеландия когда-нибудь над водой или всегда была затопленной. Этот вопрос существенен, поскольку надводное существование континента может намекать на ранее неизвестные виды дикой природы, остатки которых все еще могут находиться на дне.

Ранее OBOZREVATEL также рассказывал о том, что Африка расколется на две части, а на Земле возникнет новый океан.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.