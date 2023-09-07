На Марсе были крабы и акулы? Марсоход NASA показал необычные фото с красной планеты

Марсоход Perseverance уже более двух лет без устали изучает поверхность Красной планеты, радуя фанатов космических тайн интересными снимками с ее поверхности, а ученых – разнообразными данными о ее среде. И иногда на этих фото удается рассмотреть действительно неожиданные предметы.

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Как пишет издание IFL Science, в июне NASA показало несколько фотографий камня, сделанных одной из камер марсохода, и глыба напомнила пользователям соцсетей огромный пончик. Она действительно имеет округлую форму и отверстие посередине. Но в конце августа на странице миссии в X (ранее эта соцсеть называлась Twitter) появились снимки двух скал, похожих на части морских существ. (Чтобы посмотреть фото долистайте новость до конца)

Треугольная скала слева оказалась похожа на плавник акулы, а расположенный рядом овальный камень с горизонтальной расщелиной посередине – на клешню краба. Учитывая давние предположения о том, что на Марсе когда-то была вода, такая находка может показаться весьма перспективной.

Но ученые объяснили такое сходство несколько иначе. Феномен, когда наш мозг начинает видеть в случайных предметах знакомые очертания, как плавник акулы или клешню краба в камне, называется парейдолия. Такой склонностью наградила нас эволюция, чтобы мы как можно быстрее замечали потенциальную опасность. Лучше принять палку за змею, а куст – за медведя и убежать от воображаемой угрозы, чем действительно встретиться с этими опасными животными. Те, кто имел возможность видеть подобные визуальные закономерности, чаще выживали и передавали свои гены и так эта особенность могла закрепиться.

Вместе с тем, парейдолия часто заставляет нас видеть то, чего на самом деле не существует. Некоторые используют этот феномен, чтобы развивать свое воображение, придумывая, на что похожи, например, облака в небе, некоторые таким образом выискивают сверхъестественные и божественные знамения, а кто-то начинает видеть земные объекты на Марсе.

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