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На Марсе обнаружили "след" гигантской мифологической птицы: как он образовался

Дмитрий Иванческул
Техно Oboz
3 минуты
2,0 т.
На Марсе обнаружили 'след' гигантской мифологической птицы: как он образовался

Орбитальный космический аппарат NASA Mars Reconnaissance Orbiter сфотографировал на Марсе удивительный кратер, очень похожий на гигантский след мифологической Громовой птицы, воспевавшейся в мифологии коренных народов Америки и многих культур побережья Тихого океана. Удивительные очертания кратера связаны с тем, астероид или комета, которые создали его, врезались в красную планету под углом.

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Как рассказывает Universe Today, ударные кратеры – это следы хаотического периода в истории нашей Солнечной системы. Эти "приветы" из прошлого можно увидеть как на Земле, так и на спутнике нашей планеты – Луне, даже невооруженным глазом. Аналогичные следы есть и на Марсе, но для их изучения нужен даже не телескоп, а орбитальный космический аппарат с мощной камерой.

Именно такой аппарат – Mars Reconnaissance Orbiter – смог сфотографировать необычный марсианский кратер в высоком качестве благодаря камере HiRISE.

Кратер возник вследствие удара космического тела об планету. Столкновение произошло под острым углом, так что кратер образовался в своей причудливой форме, а не традиционно круглым.

Исследователи отмечают, что большинство обломков от этого столкновения скопились на приподнятом плато, которое находится в верхней части изображения. Остальные же обломки рассеялись, образовав узор, напоминающий Громовую птицу.

Птицеобразный кратер на Марсе

Этот безымянный кратер имеет около 5 км в поперечнике и является одним из сотен тысяч кратеров такого размера. Он расположен вблизи гораздо более крупного кратера Скиапарелли, а также огромного ударного бассейна равнина Планития.

Mars Reconnaissance Orbiter изучает планету с 2006 года. За это время аппарату удалось задокументировать множество кратеров с разными интригующими особенностями. Имеются кратеры, заполненные дюнами, кратеры, сформированные сублимацией льда, а также двойные кратеры.

На Марсе обнаружили "след" гигантской мифологической птицы: как он образовался

Такое разнообразие кратеров связано с тем, где находится красная планета. Марс расположен вблизи пояса астероидов, поэтому в свое время он терпел удары самых разных космических объектов под разными углами и на разных скоростях.

Сейчас большие астероиды, способные создавать огромные кратеры на планетах, уже иссякли в нашей Солнечной системе. А оставшиеся – уже не столь страшны для планет, хотя все еще могут представлять определенную угрозу.

Как отмечается, сам факт столкновения под углом еще не означает того, что будет образован кратер в форме Громовой птицы или чего-то подобного, ведь косые столкновения могут образовывать различные формы кратеров.

Самый известный ударный кратер, образовавшийся в результате углового столкновения, как отмечают ученые, находится на Земле. Исследователи почти уверены, что кратер Чиксулуб, возникший вследствие падения 10-километрового астероида, который привел к вымиранию динозавров, образовался именно от удара под малым углом.

кратер Чиксулуб

Ученые даже считают, что если бы угол удара был другим, то его последствия тоже были бы другими.

"Круто наклоненный удар приводит к почти симметричному распределению выброшенной породы и высвобождает больше изменяющих климат газов, на массу ударника, чем очень неглубокий или почти вертикальный удар", – писали ученые в статье 2020 года.

Ранее OBOZREVATEL также рассказывал о том, что астробиолог показала самый причудливый камень за 20 лет изучения Марса.

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