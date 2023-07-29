На Марсе обнаружили 'след' гигантской мифологической птицы: как он образовался

Орбитальный космический аппарат NASA Mars Reconnaissance Orbiter сфотографировал на Марсе удивительный кратер, очень похожий на гигантский след мифологической Громовой птицы, воспевавшейся в мифологии коренных народов Америки и многих культур побережья Тихого океана. Удивительные очертания кратера связаны с тем, астероид или комета, которые создали его, врезались в красную планету под углом.

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Как рассказывает Universe Today, ударные кратеры – это следы хаотического периода в истории нашей Солнечной системы. Эти "приветы" из прошлого можно увидеть как на Земле, так и на спутнике нашей планеты – Луне, даже невооруженным глазом. Аналогичные следы есть и на Марсе, но для их изучения нужен даже не телескоп, а орбитальный космический аппарат с мощной камерой.

Именно такой аппарат – Mars Reconnaissance Orbiter – смог сфотографировать необычный марсианский кратер в высоком качестве благодаря камере HiRISE.

Кратер возник вследствие удара космического тела об планету. Столкновение произошло под острым углом, так что кратер образовался в своей причудливой форме, а не традиционно круглым.

Исследователи отмечают, что большинство обломков от этого столкновения скопились на приподнятом плато, которое находится в верхней части изображения. Остальные же обломки рассеялись, образовав узор, напоминающий Громовую птицу.

Этот безымянный кратер имеет около 5 км в поперечнике и является одним из сотен тысяч кратеров такого размера. Он расположен вблизи гораздо более крупного кратера Скиапарелли, а также огромного ударного бассейна равнина Планития.

Mars Reconnaissance Orbiter изучает планету с 2006 года. За это время аппарату удалось задокументировать множество кратеров с разными интригующими особенностями. Имеются кратеры, заполненные дюнами, кратеры, сформированные сублимацией льда, а также двойные кратеры.

Такое разнообразие кратеров связано с тем, где находится красная планета. Марс расположен вблизи пояса астероидов, поэтому в свое время он терпел удары самых разных космических объектов под разными углами и на разных скоростях.

Сейчас большие астероиды, способные создавать огромные кратеры на планетах, уже иссякли в нашей Солнечной системе. А оставшиеся – уже не столь страшны для планет, хотя все еще могут представлять определенную угрозу.

Как отмечается, сам факт столкновения под углом еще не означает того, что будет образован кратер в форме Громовой птицы или чего-то подобного, ведь косые столкновения могут образовывать различные формы кратеров.

Самый известный ударный кратер, образовавшийся в результате углового столкновения, как отмечают ученые, находится на Земле. Исследователи почти уверены, что кратер Чиксулуб, возникший вследствие падения 10-километрового астероида, который привел к вымиранию динозавров, образовался именно от удара под малым углом.

Ученые даже считают, что если бы угол удара был другим, то его последствия тоже были бы другими.

"Круто наклоненный удар приводит к почти симметричному распределению выброшенной породы и высвобождает больше изменяющих климат газов, на массу ударника, чем очень неглубокий или почти вертикальный удар", – писали ученые в статье 2020 года.

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