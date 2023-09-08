На дне океана обнаружили странную золотую сферу – и у ученых понятия не имеют, что это. Фото, видео

На дне океана у побережья Аляски на глубине 3,2 километра дистанционно управляемый аппарат (ROV) обнаружил странную сферу шириной около 10 сантиметров, которая откровенно озадачила ученых. Визуальное наблюдение сферы не дало им никаких подсказок о том, что это такое, но и полученный фрагмент после первых тестов также не помог решить загадку.

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Удивительная сфера была обнаружена 30 августа в прямом эфире, который транслировался на видеосервисе Youtube. Впоследствии о находке также рассказали в Национальном управлении океанических и атмосферных исследований (NOAA) США (чтобы посмотреть фото и видео, доскрольте новость до конца).

Команда ученых из NOAA была откровенно удивлена и озадачена увиденным на дне океана и не скрывала этого, комментируя находку в прямом эфире.

Так, один из членов экспедиции Seascape Alaska 5 отметил, что "это сродни началу фильма ужасов", а другой заявил, что помнит нечто похожее из научно-фантастического сериала "Совершенно секретно" (X-Files).

"Я почти уверен, что именно так начинался первый эпизод "Совершенно секретно", – заявил он.

Описывая увиденное ученые говорили о желтой шляпе, лице, яичной скорлупе и мертвой губке. Но что именно они видят, понять так и не смогли.

Один из исследователей отметил, что эта сфера была "почти как лицо, но то, что на нем было (рот, нос, глаза. – Ред.), отпало".

Другой обратил внимание на дыру в сфере и предположил, что "что-то пыталось залезть или вылезть".

В конце концов, поскольку идентифицировать увиденное не удалось, команда взяла образец с помощью специальной сборной трубы, которой оборудован ROV.

Эмили Крам из NOAA сообщила, что образец сферы был успешно извлечен и доставлен в лабораторию на корабле NOAA Okeanos Explorer.

"Я только что получила подтверждение от координатора экспедиции на корабле, что сфера остается загадкой", – сообщила Крам 5 сентября.

В конце концов, единственное, что поняли ученые – сфера имеет биологическое происхождение.

Она предположила, что тайна сферы не будет разгадана, пока не закончится экспедиция и образец не смогут исследовать в полноценной лаборатории.

Миссия NOAA Ocean Exploration продлится до 16 сентября.

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